- W fińskiej Ruce odbędzie się konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich.
- Polscy skoczkowie wielokrotnie stawali na podium w Ruce, lecz nigdy nie wygrali konkursu.
- Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się dzisiejsze kwalifikacje i gdzie można śledzić transmisję.
Silny wiatr storpedował piątkową rywalizację w Pucharze Świata w Ruce. Po wielogodzinnej walce z żywiołem, treningi i kwalifikacje na Rukatunturi (HS142) zostały odwołane i przeniesione na sobotę. Niestety, prognozy pogody znów są kiepskie.
Obiekt Rukatunturi (K120, HS142) znajduje się blisko północnego koła podbiegunowego. W końcu listopada dzień trwa tam ok. czterech godzin, a naturalnego śniegu nie brakuje. W sezonie 2025/2026 jest trzecim przystankiem Pucharu Świata w skokach. Czy obędzie się bez dramatów? W pamięci kibiców pozostaje zwłaszcza dramatyczny upadek Thomasa Morgensterna w pucharowych zawodach w listopadzie 2003 roku. Silny wiatr wyrzucił go w powietrze. „Morgi” wywinął salto nad zeskokiem, upadł na kręgosłup i zsunął się doznając niezbyt groźnych obrażeń, głównie stłuczeń. Po miesiącu Austriak wrócił do rywalizacji.
Skoczkowie przeżyją wielkie załamanie pogody. Tak w Ruce nie było od lat
Skoki narciarskie dzisiaj: W sobotę 29.11.2025 w Ruce
Polacy stawali na podium pucharowych konkursów w Ruce dziesięć razy. Nigdy na najwyższym stopniu w konkursie, chociaż kwalifikację w roku 2016 wygrał Maciej Kot przed Dawidem Kubackim. Najlepiej wypadał Adam Małysz. Był trzykrotnie na drugim miejscu (2002 i 2003). - Prawie zawsze tutaj wieje. Mam wspomnienia pozytywne i negatywne. Ta skocznia nie wybacza błędów – mówił w wywiadach Adam Małysz. - Wylatując z progu często trafia się na taki przeciąg, że nie da się odlecieć. Ale bywały tu konkursy w spokojnych warunkach.
Polski skoczek atakował publicznie Thurnbichlera. Teraz kompromituje się w każdym konkursie
Podium osiągali też trzej najstarsi skoczkowie obecnej reprezentacji, w latach 2018-2022: Piotr Żyła (drugi i dwukrotnie trzeci), Kamil Stoch (drugi i trzeci) oraz Dawid Kubacki (dwukrotnie trzeci).
O której skoki dzisiaj, w sobotę 29 listopada 2025
Na sobotę 29 listopada zaplanowano kwalifikacje i konkurs indywidualny PŚ w Ruce. Początek kwalifikacji o godzinie 17.15. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.
PŚ w Ruce
Sobota, 29.11.2025
- 12.00 - Oficjalny trening
- 13:20 - Kwalifikacje
- 15:05 – Konkurs indywidualny mężczyzn
Niedziela, 30.11.2025
- 9:00 – Kwalifikacje mężczyzn
- 14:50 – Konkurs indywidualny mężczyzn