Skoki w Ruce: NA ŻYWO. Katastrofa! Tomasiak jedynym Polakiem w drugiej serii [Wyniki live]

Kamil Heppen
2025-11-29 16:28

Czas na kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawodnicy przenieśli się do Ruki, gdzie figla płata pogoda. Jeśli uda się zorganizować konkurs, może on przebiegać w bardzo nieregularnym tempie. Czy tak się stanie? Ilu Polaków zobaczymy w konkursie? Czy konkurs uda się przeprowadzić? Na relację na żywo z Pucharu Świata w Ruce zaprasza SuperSport.se.pl.

Kamil Stoch

i

PŚ w Ruce: Wyniki po 1. serii (sobota, 29.11.2025):

  • 1. Anze Lanisek - 141 pkt (142 m)

  • 2. Ren Nikaido - 136,4 pkt (141 m)

  • 3. Domen Prevc - 128 pkt (132,5 m)

  • 4. Vladimir Zografski - 125,4 pkt (131 m)

  • 5. Valentin Foubert - 122,7 pkt (132 m)

  • 5. Ryoyu Kobayashi - 122,7 pkt (130,5 m)

  • 7. Andreas Wellinger - 120,4 pkt (127,5 m)

  • 8. Niko Kytosaho - 119,6 pkt (128,5 m)

  • 9. Pius Paschke - 119 pkt (126 m)

  • 10. Gregor Deschwanden - 118,5 pkt (133,5 m)

---------------------

  • 18. Kacper Tomasiak - 111,9 pkt (129 m)

---------------------

  • 31. Aleksander Zniszczoł - 98,5 pkt (118,5 m)
  • 36. Paweł Wąsek - 92,4 pkt (116 m)
  • 37. Kamil Stoch - 91,9 pkt (112,5 m)
Na żywo

PŚ w skokach: Ruka 29.11

16:33

OFICJALNIE: Druga seria odwołana, liczą się wyniki po pierwszej serii!

Zajc wreszcie się doczekał, ale chyba wolałby nie skakać. Spadł na bulę - 82 m i ostatnie miejsce nawet za Embacherem.

Kevin Bickner niewiele lepiej - 104 m. Przedłuża się przerwa po zaledwie 7 skokach drugiej serii.

Kompletnie nieudany skok Stephana Embachera, który jest przecież odkryciem tego sezonu! Tylko 99,5 m i ostatnie miejsce za Kaliniczenką.

Karl Geiger lepszy o 0,3 pkt od Ammanna po skoku na 123 m.

Szwajcar skoczył 119 m i spadł za Aalto.

I przerwa przed skokiem Simona Ammanna.

Ukrainiec uzyskał 115 m. Skaczący po nim Antti Aalto zdecydowanie poprawił się względem pierwszej serii - 128,5 m.

16:17

Witalij Kaliniczenko już gotowy do rozpoczęcia drugiej serii!

Początek drugiej serii zaplanowano na 16:17.

Aleksandrowi Zniszczołowi do pierwszych punktów w tym sezonie zabrakło... 0,1 pkt do 30. Witalija Kaliniczenki.

Wyniki po 1. serii:

  • 1. Anze Lanisek - 141 pkt (142 m)
  • 2. Ren Nikaido - 136,4 pkt
  • 3. Domen Prevc - 128 pkt
  • 4. Vladimir Zografski - 125,4 pkt
  • 5. Valentin Foubert - 122,7 pkt
  • 5. Ryoyu Kobayashi - 122,7 pkt
  • 7. Andreas Wellinger - 120,4 pkt
  • 8. Niko Kytosaho - 119,6 pkt
  • 9. Pius Paschke - 119 pkt
  • 10. Gregor Deschwanden - 118,5 pkt

---------------------

  • 18. Kacper Tomasiak - 111,9 pkt

---------------------

  • 31. Aleksander Zniszczoł - 98,5 pkt
  • 36. Paweł Wąsek - 92,4 pkt
  • 37. Kamil Stoch - 91,9 pkt

PRZEPIĘKNY SKOK LANISKA! 142 M! Lider Pucharu Świata prowadzi po pierwszej serii!

Do końca już tylko Anze Lanisek...

Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje, ale teraz wypadł gorzej, choć i tak lepiej niż jego austriaccy koledzy. Żadnego z Austriaków nie ma w czołowej "10"! Najlepszy Tschofenig zajmuje teraz 11. miejsce.

Ryoyu Kobayashi również sobie poradził - 130,5 m i zajął 4. miejsce ex aequo z Foubertem.

Prevc wypadł lepiej niż Hoerl, Embacher i Raimund. 132,5 m i drugie miejsce tylko za Nikaido.

I po skoku Hoerla znów przerwa przed próbą Domena Prevca. Do końca pierwszej serii jeszcze czterech zawodników...

Hoerl wreszcie otrzymał zielone światło. Awaryjnie lądował na 124 m i zajął dopiero 31. miejsce! Kaliniczenko z punktami, Zniszczoł pierwszy w kolejce.

Problemy z wiatrem przed skokiem Jana Hoerla...

Na górze jeszcze 5 zawodników. Tomasiak na 14. miejscu, Zniszczoł 27., a 31. Wąsek i 32. Stoch już na pewno nie zdobędą dziś punktów.

Philipp Raimund po skoku na 120 m dopiero 27. - tuż za Zniszczołem, który jest teraz drugi w kolejce do awansu...

Do końca już tylko 7 skoczków, a z Polaków pewny miejsca w "30" jedynie 14. Kacper Tomasiak...

A Ren Nikaido huknął 141 m i zdecydowanie objął prowadzenie!

Słabszy skok Kamila Stocha. Tylko 112,5 m i dopiero 27. miejsce tuż za Wąskiem...

Vladimir Zografski jeszcze dalej, a dokładnie 131 m! Do tego tylko -8,4 pkt za wiatr i wszystkie noty po 18 pkt, dzięki czemu Bułgar objął prowadzenie!

Brawo Kacper! Pięknie wykorzystał wiatr i pofrunął 129 m! Mocno chwiało nim w powietrzu, co odbiło się na notach. 10. miejsce dla Polaka ex aequo z Granerudem.

Timi Zajc skoczył 124 m i zmieści się w "30", a na belce już Kacper Tomasiak!

Zdmuchnięty Naoki Nakamura - 78 m. Dziewiętnasty Zniszczoł czwarty w kolejce do awansu.

Coraz gorzej wyglądają szanse Zniszczoła i Wąska na awans do drugiej serii...

Gregor Deschwanden jeszcze dalej - 133,5 m, ale w zdecydowanie lepszych warunkach i dlatego Szwajcar zajął dopiero 5. miejsce!

Piękny skok Valentina Fouberta! 132 m i Francuz nowym liderem!

30. na liście Antti Aalto oddał skok na 118 m. Obecnie dało mu to 13. miejsce. Wyniki po 30 zawodnikach:

  • 1. Andreas Wellinger - 120,4 pkt
  • 2. Niko Kytosaho - 119,6 pkt
  • 3. Benjamin Oestvold - 113,8 pkt

---------------------

  • 15. Aleksander Zniszczoł - 98,5 pkt
  • 18. Paweł Wąsek - 92,4 pkt

Andreas Wellinger nowym liderem po skoku na 127,5 m. Wyprzedził Kytosaho o 0,8 pkt.

Nie najlepszy skok Wąska. 116 m, niskie noty i dopiero 13. miejsce - za dziesiątym Zniszczołem. Trzeci Bresadola już w "30".

Halvor Egner Granerud skoczył 124,5 m i zajął piąte miejsce. Na belce już Paweł Wąsek!

Yukiya Sato po skoku na 126 m zajął 4. miejsce i prowadzący Niko Kytosaho jest już pewny miejsca w "30".

Ładny skok Norwega Benjamina Oestvolda na 126 m i teraz to on jest drugi. Zniszczoł zajmuje 8. miejsce po 20 skokach.

Alex Insam skoczył 125,5 m i wylądował punkt za Bresadolą na trzecim miejscu.

Ładny skok Giovanniego Bresadoli na 126 m w teoretycznie słabszych warunkach od rywali (-7,6 pkt) i Włoch wskoczył na drugie miejsce za Kytosaho. Zniszczoł obecnie piąty.

Niestety, Zniszczoł wypadł gorzej niż w kwalifikacjach, w których był najlepszym z Polaków. Po skoku na 118,5 m zajął obecnie czwarte miejsce - o 0,1 pkt za Witalijem Kaliniczenką. Na górze jeszcze 41 zawodników...

Jules Chervet skoczył 111 m, a już za chwilę pierwszy z Polaków - Aleksander Zniszczoł.

Jonas Schuster zastępujący nieobecnego Stefana Krafta skoczył 115 m i zajmuje dopiero czwarte miejsce po sześciu skokach.

Chińczyk Qiwu Song w kwalifikacjach uzyskał lepszą notę od Stocha, Żyły i Kubackiego. Tym razem skoczył 107 m i liczymy, że Polacy obecni w konkursie wypadną zdecydowanie lepiej.

Simon Ammann również przekroczył punkt K - 122,5 m.

Za to drugi na liście Niko Kytosaho złapał noszenie i pofrunął aż 128,5 m!

Fin oddał już swój skok, ale szybko będzie chciał o nim zapomnieć - uzyskał zaledwie 78 m.

15:05

Organizatorzy walczą z naturą - równo o 15:05 Fin Jarkko Maatta zasiadł na 12. belce!

Sandro Pertile nie ukrywa po kwalifikacjach, że warunki robią się coraz trudniejsze i jury może mieć spore problemy z rozegraniem konkursu.

14:54

Skoki w Ruce: Katastrofa Stocha, Kubackiego i Żyły. Lepszy od nich był nawet... Chińczyk
Skoki w Ruce: Katastrofa Stocha, Kubackiego i Żyły. Lepszy od nich był nawet... Chińczyk

Pomimo trudnych warunków w Ruce, od 13:20 udało się rozegrać kwalifikacje. Te nie poszły po myśli Polaków - Dawid Kubacki i Piotr Żyła nie wystąpią w konkursie, który powinien rozpocząć się o 15:05.

Zapraszamy na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Początek o 15:05.

  • Puchar Świata w skokach narciarskich nabiera tempa. W sobotę zawodnicy rywalizować mają w Ruce
  • Niestety, porywisty wiatr i prognoza pogody nie zapowiadają sprawiedliwego konkursu
  • Konkurs zaplanowano na godzinę 15 w sobotę. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.

PŚ Ruka: Relacja na żywo 29.11.2025

W piątek pogoda uniemożliwiła rozegranie kwalifikacji w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. W sobotę o udział konkursie indywidualnym powalczą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Oficjalny trening składający się z jednej serii ma rozpocząć się w samo południe. Kwalifikacje zaplanowano na 13.20, a konkurs indywidualny z udziałem 50 zawodników na 15.05.

Ruka to trzeci przystanek w tym sezonie Pucharu Świata. W zeszły weekend skoczkowie rywalizowali w norweskim Lillehammer, a we wtorek i w środę w szwedzkim Falun.

Po czterech konkursach indywidualnych liderem klasyfikacji generalnej jest Słoweniec Anze Lanisek, który wygrał ostatni z konkursów. Drugie miejsce zajmuje Stefan Kraft, który nie wystartuje w Ruce. Austriak wrócił do ojczyzny, by towarzyszyć żonie przy narodzinach potomka. Mogą to wykorzystać zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej plasują się za 32-latkiem: Austriak Daniel Tschofenig, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Słoweniec Domen Prevc. Najlepszy z Polaków Stoch zajmuje 12. miejsce, a Tomasiak jest 15.

