Skoki w Ruce: NA ŻYWO. Katastrofa! Tomasiak jedynym Polakiem w drugiej serii [Wyniki live]

PŚ w Ruce: Wyniki po 1. serii (sobota, 29.11.2025):
-
1. Anze Lanisek - 141 pkt (142 m)
-
2. Ren Nikaido - 136,4 pkt (141 m)
-
3. Domen Prevc - 128 pkt (132,5 m)
-
4. Vladimir Zografski - 125,4 pkt (131 m)
-
5. Valentin Foubert - 122,7 pkt (132 m)
-
5. Ryoyu Kobayashi - 122,7 pkt (130,5 m)
-
7. Andreas Wellinger - 120,4 pkt (127,5 m)
-
8. Niko Kytosaho - 119,6 pkt (128,5 m)
-
9. Pius Paschke - 119 pkt (126 m)
-
10. Gregor Deschwanden - 118,5 pkt (133,5 m)
---------------------
- 18. Kacper Tomasiak - 111,9 pkt (129 m)
---------------------
- 31. Aleksander Zniszczoł - 98,5 pkt (118,5 m)
- 36. Paweł Wąsek - 92,4 pkt (116 m)
- 37. Kamil Stoch - 91,9 pkt (112,5 m)
PŚ w skokach: Ruka 29.11
16:33
OFICJALNIE: Druga seria odwołana, liczą się wyniki po pierwszej serii!
Zajc wreszcie się doczekał, ale chyba wolałby nie skakać. Spadł na bulę - 82 m i ostatnie miejsce nawet za Embacherem.
Kevin Bickner niewiele lepiej - 104 m. Przedłuża się przerwa po zaledwie 7 skokach drugiej serii.
Kompletnie nieudany skok Stephana Embachera, który jest przecież odkryciem tego sezonu! Tylko 99,5 m i ostatnie miejsce za Kaliniczenką.
Karl Geiger lepszy o 0,3 pkt od Ammanna po skoku na 123 m.
Szwajcar skoczył 119 m i spadł za Aalto.
I przerwa przed skokiem Simona Ammanna.
Ukrainiec uzyskał 115 m. Skaczący po nim Antti Aalto zdecydowanie poprawił się względem pierwszej serii - 128,5 m.
16:17
Witalij Kaliniczenko już gotowy do rozpoczęcia drugiej serii!
Początek drugiej serii zaplanowano na 16:17.
Aleksandrowi Zniszczołowi do pierwszych punktów w tym sezonie zabrakło... 0,1 pkt do 30. Witalija Kaliniczenki.
PRZEPIĘKNY SKOK LANISKA! 142 M! Lider Pucharu Świata prowadzi po pierwszej serii!
Do końca już tylko Anze Lanisek...
Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje, ale teraz wypadł gorzej, choć i tak lepiej niż jego austriaccy koledzy. Żadnego z Austriaków nie ma w czołowej "10"! Najlepszy Tschofenig zajmuje teraz 11. miejsce.
Ryoyu Kobayashi również sobie poradził - 130,5 m i zajął 4. miejsce ex aequo z Foubertem.
Prevc wypadł lepiej niż Hoerl, Embacher i Raimund. 132,5 m i drugie miejsce tylko za Nikaido.
I po skoku Hoerla znów przerwa przed próbą Domena Prevca. Do końca pierwszej serii jeszcze czterech zawodników...
Hoerl wreszcie otrzymał zielone światło. Awaryjnie lądował na 124 m i zajął dopiero 31. miejsce! Kaliniczenko z punktami, Zniszczoł pierwszy w kolejce.
Problemy z wiatrem przed skokiem Jana Hoerla...
Na górze jeszcze 5 zawodników. Tomasiak na 14. miejscu, Zniszczoł 27., a 31. Wąsek i 32. Stoch już na pewno nie zdobędą dziś punktów.
Philipp Raimund po skoku na 120 m dopiero 27. - tuż za Zniszczołem, który jest teraz drugi w kolejce do awansu...
Do końca już tylko 7 skoczków, a z Polaków pewny miejsca w "30" jedynie 14. Kacper Tomasiak...
A Ren Nikaido huknął 141 m i zdecydowanie objął prowadzenie!
Słabszy skok Kamila Stocha. Tylko 112,5 m i dopiero 27. miejsce tuż za Wąskiem...
Vladimir Zografski jeszcze dalej, a dokładnie 131 m! Do tego tylko -8,4 pkt za wiatr i wszystkie noty po 18 pkt, dzięki czemu Bułgar objął prowadzenie!
Brawo Kacper! Pięknie wykorzystał wiatr i pofrunął 129 m! Mocno chwiało nim w powietrzu, co odbiło się na notach. 10. miejsce dla Polaka ex aequo z Granerudem.
Timi Zajc skoczył 124 m i zmieści się w "30", a na belce już Kacper Tomasiak!
Zdmuchnięty Naoki Nakamura - 78 m. Dziewiętnasty Zniszczoł czwarty w kolejce do awansu.
Coraz gorzej wyglądają szanse Zniszczoła i Wąska na awans do drugiej serii...
Gregor Deschwanden jeszcze dalej - 133,5 m, ale w zdecydowanie lepszych warunkach i dlatego Szwajcar zajął dopiero 5. miejsce!
Piękny skok Valentina Fouberta! 132 m i Francuz nowym liderem!
30. na liście Antti Aalto oddał skok na 118 m. Obecnie dało mu to 13. miejsce. Wyniki po 30 zawodnikach:
- 1. Andreas Wellinger - 120,4 pkt
- 2. Niko Kytosaho - 119,6 pkt
- 3. Benjamin Oestvold - 113,8 pkt
---------------------
- 15. Aleksander Zniszczoł - 98,5 pkt
- 18. Paweł Wąsek - 92,4 pkt
Andreas Wellinger nowym liderem po skoku na 127,5 m. Wyprzedził Kytosaho o 0,8 pkt.
Nie najlepszy skok Wąska. 116 m, niskie noty i dopiero 13. miejsce - za dziesiątym Zniszczołem. Trzeci Bresadola już w "30".
Halvor Egner Granerud skoczył 124,5 m i zajął piąte miejsce. Na belce już Paweł Wąsek!
Yukiya Sato po skoku na 126 m zajął 4. miejsce i prowadzący Niko Kytosaho jest już pewny miejsca w "30".
Ładny skok Norwega Benjamina Oestvolda na 126 m i teraz to on jest drugi. Zniszczoł zajmuje 8. miejsce po 20 skokach.
Alex Insam skoczył 125,5 m i wylądował punkt za Bresadolą na trzecim miejscu.
Ładny skok Giovanniego Bresadoli na 126 m w teoretycznie słabszych warunkach od rywali (-7,6 pkt) i Włoch wskoczył na drugie miejsce za Kytosaho. Zniszczoł obecnie piąty.
Niestety, Zniszczoł wypadł gorzej niż w kwalifikacjach, w których był najlepszym z Polaków. Po skoku na 118,5 m zajął obecnie czwarte miejsce - o 0,1 pkt za Witalijem Kaliniczenką. Na górze jeszcze 41 zawodników...
Jules Chervet skoczył 111 m, a już za chwilę pierwszy z Polaków - Aleksander Zniszczoł.
Jonas Schuster zastępujący nieobecnego Stefana Krafta skoczył 115 m i zajmuje dopiero czwarte miejsce po sześciu skokach.
Chińczyk Qiwu Song w kwalifikacjach uzyskał lepszą notę od Stocha, Żyły i Kubackiego. Tym razem skoczył 107 m i liczymy, że Polacy obecni w konkursie wypadną zdecydowanie lepiej.
Simon Ammann również przekroczył punkt K - 122,5 m.
Za to drugi na liście Niko Kytosaho złapał noszenie i pofrunął aż 128,5 m!
Fin oddał już swój skok, ale szybko będzie chciał o nim zapomnieć - uzyskał zaledwie 78 m.
15:05
Organizatorzy walczą z naturą - równo o 15:05 Fin Jarkko Maatta zasiadł na 12. belce!
Sandro Pertile nie ukrywa po kwalifikacjach, że warunki robią się coraz trudniejsze i jury może mieć spore problemy z rozegraniem konkursu.
14:54
Pomimo trudnych warunków w Ruce, od 13:20 udało się rozegrać kwalifikacje. Te nie poszły po myśli Polaków - Dawid Kubacki i Piotr Żyła nie wystąpią w konkursie, który powinien rozpocząć się o 15:05.
Zapraszamy na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Początek o 15:05.
- Puchar Świata w skokach narciarskich nabiera tempa. W sobotę zawodnicy rywalizować mają w Ruce
- Niestety, porywisty wiatr i prognoza pogody nie zapowiadają sprawiedliwego konkursu
- Konkurs zaplanowano na godzinę 15 w sobotę. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.
PŚ Ruka: Relacja na żywo 29.11.2025
W piątek pogoda uniemożliwiła rozegranie kwalifikacji w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. W sobotę o udział konkursie indywidualnym powalczą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Oficjalny trening składający się z jednej serii ma rozpocząć się w samo południe. Kwalifikacje zaplanowano na 13.20, a konkurs indywidualny z udziałem 50 zawodników na 15.05.
Ruka to trzeci przystanek w tym sezonie Pucharu Świata. W zeszły weekend skoczkowie rywalizowali w norweskim Lillehammer, a we wtorek i w środę w szwedzkim Falun.
Po czterech konkursach indywidualnych liderem klasyfikacji generalnej jest Słoweniec Anze Lanisek, który wygrał ostatni z konkursów. Drugie miejsce zajmuje Stefan Kraft, który nie wystartuje w Ruce. Austriak wrócił do ojczyzny, by towarzyszyć żonie przy narodzinach potomka. Mogą to wykorzystać zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej plasują się za 32-latkiem: Austriak Daniel Tschofenig, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Słoweniec Domen Prevc. Najlepszy z Polaków Stoch zajmuje 12. miejsce, a Tomasiak jest 15.