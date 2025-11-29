Skoki w Ruce: NA ŻYWO. Katastrofa! Tomasiak jedynym Polakiem w drugiej serii [Wyniki live]

PŚ w Ruce: Wyniki po 1. serii (sobota, 29.11.2025):

1. Anze Lanisek - 141 pkt (142 m)

2. Ren Nikaido - 136,4 pkt (141 m)

3. Domen Prevc - 128 pkt (132,5 m)

4. Vladimir Zografski - 125,4 pkt (131 m)

5. Valentin Foubert - 122,7 pkt (132 m)

5. Ryoyu Kobayashi - 122,7 pkt (130,5 m)

7. Andreas Wellinger - 120,4 pkt (127,5 m)

8. Niko Kytosaho - 119,6 pkt (128,5 m)

9. Pius Paschke - 119 pkt (126 m)

10. Gregor Deschwanden - 118,5 pkt (133,5 m)

18. Kacper Tomasiak - 111,9 pkt (129 m)

31. Aleksander Zniszczoł - 98,5 pkt (118,5 m)

36. Paweł Wąsek - 92,4 pkt (116 m)

37. Kamil Stoch - 91,9 pkt (112,5 m)

Na żywo PŚ w skokach: Ruka 29.11 16:33 OFICJALNIE: Druga seria odwołana, liczą się wyniki po pierwszej serii! Zajc wreszcie się doczekał, ale chyba wolałby nie skakać. Spadł na bulę - 82 m i ostatnie miejsce nawet za Embacherem. Kevin Bickner niewiele lepiej - 104 m. Przedłuża się przerwa po zaledwie 7 skokach drugiej serii. Kompletnie nieudany skok Stephana Embachera, który jest przecież odkryciem tego sezonu! Tylko 99,5 m i ostatnie miejsce za Kaliniczenką. Karl Geiger lepszy o 0,3 pkt od Ammanna po skoku na 123 m. Szwajcar skoczył 119 m i spadł za Aalto. I przerwa przed skokiem Simona Ammanna. Ukrainiec uzyskał 115 m. Skaczący po nim Antti Aalto zdecydowanie poprawił się względem pierwszej serii - 128,5 m. 16:17 Witalij Kaliniczenko już gotowy do rozpoczęcia drugiej serii! Początek drugiej serii zaplanowano na 16:17. Aleksandrowi Zniszczołowi do pierwszych punktów w tym sezonie zabrakło... 0,1 pkt do 30. Witalija Kaliniczenki. Wyniki po 1. serii: 1. Anze Lanisek - 141 pkt (142 m)

37. Kamil Stoch - 91,9 pkt PRZEPIĘKNY SKOK LANISKA! 142 M! Lider Pucharu Świata prowadzi po pierwszej serii! Do końca już tylko Anze Lanisek... Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje, ale teraz wypadł gorzej, choć i tak lepiej niż jego austriaccy koledzy. Żadnego z Austriaków nie ma w czołowej "10"! Najlepszy Tschofenig zajmuje teraz 11. miejsce. Ryoyu Kobayashi również sobie poradził - 130,5 m i zajął 4. miejsce ex aequo z Foubertem. Prevc wypadł lepiej niż Hoerl, Embacher i Raimund. 132,5 m i drugie miejsce tylko za Nikaido. I po skoku Hoerla znów przerwa przed próbą Domena Prevca. Do końca pierwszej serii jeszcze czterech zawodników... Hoerl wreszcie otrzymał zielone światło. Awaryjnie lądował na 124 m i zajął dopiero 31. miejsce! Kaliniczenko z punktami, Zniszczoł pierwszy w kolejce. Problemy z wiatrem przed skokiem Jana Hoerla... Na górze jeszcze 5 zawodników. Tomasiak na 14. miejscu, Zniszczoł 27., a 31. Wąsek i 32. Stoch już na pewno nie zdobędą dziś punktów. Philipp Raimund po skoku na 120 m dopiero 27. - tuż za Zniszczołem, który jest teraz drugi w kolejce do awansu... Do końca już tylko 7 skoczków, a z Polaków pewny miejsca w "30" jedynie 14. Kacper Tomasiak... A Ren Nikaido huknął 141 m i zdecydowanie objął prowadzenie! Słabszy skok Kamila Stocha. Tylko 112,5 m i dopiero 27. miejsce tuż za Wąskiem... Vladimir Zografski jeszcze dalej, a dokładnie 131 m! Do tego tylko -8,4 pkt za wiatr i wszystkie noty po 18 pkt, dzięki czemu Bułgar objął prowadzenie! Brawo Kacper! Pięknie wykorzystał wiatr i pofrunął 129 m! Mocno chwiało nim w powietrzu, co odbiło się na notach. 10. miejsce dla Polaka ex aequo z Granerudem. Timi Zajc skoczył 124 m i zmieści się w "30", a na belce już Kacper Tomasiak! Zdmuchnięty Naoki Nakamura - 78 m. Dziewiętnasty Zniszczoł czwarty w kolejce do awansu. Coraz gorzej wyglądają szanse Zniszczoła i Wąska na awans do drugiej serii... Gregor Deschwanden jeszcze dalej - 133,5 m, ale w zdecydowanie lepszych warunkach i dlatego Szwajcar zajął dopiero 5. miejsce! Piękny skok Valentina Fouberta! 132 m i Francuz nowym liderem! 30. na liście Antti Aalto oddał skok na 118 m. Obecnie dało mu to 13. miejsce. Wyniki po 30 zawodnikach: 1. Andreas Wellinger - 120,4 pkt

2. Niko Kytosaho - 119,6 pkt

3. Benjamin Oestvold - 113,8 pkt --------------------- 15. Aleksander Zniszczoł - 98,5 pkt

18. Paweł Wąsek - 92,4 pkt Andreas Wellinger nowym liderem po skoku na 127,5 m. Wyprzedził Kytosaho o 0,8 pkt. Nie najlepszy skok Wąska. 116 m, niskie noty i dopiero 13. miejsce - za dziesiątym Zniszczołem. Trzeci Bresadola już w "30". Halvor Egner Granerud skoczył 124,5 m i zajął piąte miejsce. Na belce już Paweł Wąsek! Yukiya Sato po skoku na 126 m zajął 4. miejsce i prowadzący Niko Kytosaho jest już pewny miejsca w "30". Ładny skok Norwega Benjamina Oestvolda na 126 m i teraz to on jest drugi. Zniszczoł zajmuje 8. miejsce po 20 skokach. Alex Insam skoczył 125,5 m i wylądował punkt za Bresadolą na trzecim miejscu. Ładny skok Giovanniego Bresadoli na 126 m w teoretycznie słabszych warunkach od rywali (-7,6 pkt) i Włoch wskoczył na drugie miejsce za Kytosaho. Zniszczoł obecnie piąty. Niestety, Zniszczoł wypadł gorzej niż w kwalifikacjach, w których był najlepszym z Polaków. Po skoku na 118,5 m zajął obecnie czwarte miejsce - o 0,1 pkt za Witalijem Kaliniczenką. Na górze jeszcze 41 zawodników... Jules Chervet skoczył 111 m, a już za chwilę pierwszy z Polaków - Aleksander Zniszczoł. Jonas Schuster zastępujący nieobecnego Stefana Krafta skoczył 115 m i zajmuje dopiero czwarte miejsce po sześciu skokach. Chińczyk Qiwu Song w kwalifikacjach uzyskał lepszą notę od Stocha, Żyły i Kubackiego. Tym razem skoczył 107 m i liczymy, że Polacy obecni w konkursie wypadną zdecydowanie lepiej. Simon Ammann również przekroczył punkt K - 122,5 m. Za to drugi na liście Niko Kytosaho złapał noszenie i pofrunął aż 128,5 m! Fin oddał już swój skok, ale szybko będzie chciał o nim zapomnieć - uzyskał zaledwie 78 m. 15:05 Organizatorzy walczą z naturą - równo o 15:05 Fin Jarkko Maatta zasiadł na 12. belce! Sandro Pertile nie ukrywa po kwalifikacjach, że warunki robią się coraz trudniejsze i jury może mieć spore problemy z rozegraniem konkursu. 14:54 Skoki w Ruce: Katastrofa Stocha, Kubackiego i Żyły. Lepszy od nich był nawet... Chińczyk Pomimo trudnych warunków w Ruce, od 13:20 udało się rozegrać kwalifikacje. Te nie poszły po myśli Polaków - Dawid Kubacki i Piotr Żyła nie wystąpią w konkursie, który powinien rozpocząć się o 15:05. Zapraszamy na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Początek o 15:05.

Puchar Świata w skokach narciarskich nabiera tempa. W sobotę zawodnicy rywalizować mają w Ruce

Niestety, porywisty wiatr i prognoza pogody nie zapowiadają sprawiedliwego konkursu

Konkurs zaplanowano na godzinę 15 w sobotę. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.

PŚ Ruka: Relacja na żywo 29.11.2025

W piątek pogoda uniemożliwiła rozegranie kwalifikacji w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. W sobotę o udział konkursie indywidualnym powalczą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Oficjalny trening składający się z jednej serii ma rozpocząć się w samo południe. Kwalifikacje zaplanowano na 13.20, a konkurs indywidualny z udziałem 50 zawodników na 15.05.

Ruka to trzeci przystanek w tym sezonie Pucharu Świata. W zeszły weekend skoczkowie rywalizowali w norweskim Lillehammer, a we wtorek i w środę w szwedzkim Falun.

Po czterech konkursach indywidualnych liderem klasyfikacji generalnej jest Słoweniec Anze Lanisek, który wygrał ostatni z konkursów. Drugie miejsce zajmuje Stefan Kraft, który nie wystartuje w Ruce. Austriak wrócił do ojczyzny, by towarzyszyć żonie przy narodzinach potomka. Mogą to wykorzystać zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej plasują się za 32-latkiem: Austriak Daniel Tschofenig, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Słoweniec Domen Prevc. Najlepszy z Polaków Stoch zajmuje 12. miejsce, a Tomasiak jest 15.