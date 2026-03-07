Problemy Kacpra Tomasiaka. Polski skoczek ma jeden poważny kłopot. Powiedział o tym wprost

Kacper Tomasiak ma jeden wielki problem! Powiedział o tym wprost

Kacper Tomasiak był najlepszym z Polaków w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. 19-letni zawodnik zajął 10. miejsce po skokach na odległość 123,5 m oraz 125,5 m, co dało mu 273,4 punktu. W czołowej trzydziestce znaleźli się jeszcze Piotr Żyła – 22. oraz Maciej Kot – 28.

Do drugiej serii nie zdołali awansować pozostali reprezentanci Polski. Kamil Stoch zakończył rywalizację na 34. miejscu po skoku na 116 metrów. Dawid Kubacki był 41. (118 m), a Paweł Wąsek zajął 47. pozycję po próbie na 114 metrów.

Tomasiak w ostatnich dniach przeżywa jednak prawdziwy startowy maraton. W czwartek w norweskim Lillehammer wywalczył srebrny medal mistrzostw świata juniorów, a zaraz po zawodach poleciał do Finlandii na konkursy Pucharu Świata. W piątek w Lahti był 24., a dzień później poprawił wynik, zajmując miejsce w czołowej dziesiątce.

Młody skoczek przyznał jednak, że intensywny kalendarz zaczyna być odczuwalny. – W tym momencie jestem wypoczęty, choć nie czuję się tak świeżo, jak na początku sezonu. Jednak przy adrenalinie w trakcie zawodów powinno być dobrze – powiedział Tomasiak na antenie Eurosportu.

Sobotni konkurs wygrał Austriak Daniel Tschofenig, który w drugiej serii awansował z trzeciej na pierwszą pozycję. Skoczył 130,5 m oraz 129,5 m i triumfował z notą 299,4 pkt. Dla 23-letniego zawodnika było to trzecie zwycięstwo w sezonie i jedenaste w karierze.

Drugie miejsce zajął Słoweniec Domen Prevc, który dwukrotnie uzyskał 130 metrów i przegrał z Austriakiem o zaledwie 0,6 pkt. Na trzeciej pozycji uplasował się Japończyk Ryoyu Kobayashi.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Prevc z dorobkiem 1894 punktów i już wcześniej zapewnił sobie Kryształową Kulę. Najlepszy z Polaków – debiutujący w cyklu Tomasiak – zajmuje 17. miejsce z dorobkiem 375 punktów.

Sezon powoli zbliża się do końca. W niedzielę w Lahti odbędzie się konkurs duetów, w którym wystąpią Tomasiak i Stoch. Do zakończenia zimy pozostało jeszcze sześć konkursów indywidualnych – po dwa w Oslo, Vikersund i Planicy.