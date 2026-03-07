W sobotę 7 marca 2026 w Lahti odbędą się kwalifikacje i konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich.

W piątkowym konkursie Kamil Stoch zajął 10. miejsce, a Domen Prevc został zdyskwalifikowany za zbyt długie narty.

Philipp Raimund odniósł swoje pierwsze indywidualne zwycięstwo w PŚ, a Prevc zapewnił sobie Kryształową Kulę.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się dzisiejsze zmagania i czy Polacy powtórzą sukces.

Phillip Raimund, mistrz olimpijski z lutego z Predazzo, uzyskał 122,5 m i wygrał indywidualne zawody PŚ po raz pierwszy w karierze. Drugie miejsce zajął Austriak Daniel Tschofenig (124,5 m), a trzecie Bułgar Władimir Zografski. Domen Prevc uzyskał 129 m, najwięcej z całej stawki, i już cieszył się z siódmego z rzędu zwycięstwa w zawodach PŚ, co nie udało się żadnemu skoczkowi przed nim. Niedługo po swoim skoku Słoweniec został jednak zdyskwalifikowany za zbyt długie narty.

Ależ historia skoków w Lahti! W takim momencie taki błąd, to sensacja

Domen Prevc nie powiększył dorobku punktowego, ale wicelider klasyfikacji generalnej Japończyk Ryoyu Kobayashi był dopiero szósty i na siedem konkursów przed końcem sezonu traci do Słoweńca 721 punktów. To oznacza, że nie ma już nawet teoretycznej szansy na dogonienie lidera. Prevc zwyciężył w klasyfikacji generalnej PŚ po raz pierwszy w karierze, kontynuując sukcesy rodzeństwa. W sezonie 2015/16 Kryształową Kulę zdobył jego starszy brat Peter, a w czwartek po raz trzeci z rzędu to trofeum w rywalizacji kobiet wywalczyła jego niespełna 21-letnia siostra Nika.

Kamil Stoch uzyskał w piątek 117,5 m i osiągnął swój najlepszy wynik w indywidualnych zawodach PŚ od 1 kwietnia 2023 roku, kiedy był także 10. w Planicy. Kacper Tomasiak, który w czwartek wywalczył srebrny medal mistrzostw świata juniorów i w piątek startował w Lahti po podróży z Lillehammer i bez treningu, zajął 24. miejsce (112 m), Dawid Kubacki był 31. (111,5 m), Maciej Kot 32. (112,5 m), Paweł Wąsek 48. (106 m), a Piotr Żyła 56. (98 m).

Skoki dzisiaj: O której godzinie w sobotę konkurs PŚ w Lahti?

Na sobotę 7 marca zaplanowano kwalifikacje i konkurs PŚ w Lahti. Początek kwalifikacji o godzinie 15.30 polskiego czasu. Początek konkursu o godzinie 17. Transmisja na TVN i Eurosporcie 1.

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie

PŚ w Lahti, program zawodów

Sobota, 07.03.2026

15:30 - Kwalifikacje

17:00 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 08.03.2026

14:00 - Seria próbna

15:00 - Konkurs duetów