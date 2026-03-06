Puchar Świata w skokach narciarskich zawita do Lahti, a na piątek zaplanowano jednoseryjny konkurs.

Zawody mają na celu nadrobienie zaległości, a na starcie pojawi się sześciu Polaków, w tym świeżo upieczony wicemistrz świata juniorów, Kacper Tomasiak.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się emocjonujące zmagania w Lahti i czy Domen Prevc pobije rekord!

Skoczkowie narciarscy powalczą dzisiaj w Lahti w konkursie PŚ, który będzie się składał z tylko jednej serii. Kwalifikacje nie będą rozgrywane. To przez napięty terminarz "Lahti Ski Games". Na ten dzień zaplanowano również biegi narciarskie i kombinację norweska. Spektakularny rekord może pobić Domen Prevc, który ma szansę wygrać już siódmy konkurs PŚ z rzędu. Słoweniec może również już teraz zapewnić sobie pierwszą w karierze Kryształową Kulę.

Na skoczni w Lahti powalczy sześciu Polaków - Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch, i Kacper Tomasiak, który w czwartek w Lillehammer sięgnął po srebro mistrzostw świata juniorów. Do konkursu przystąpi z marszu, zaraz po podróży z Norwegii. – Myślę, że w jego wieku nie ma to żadnego znaczenia. Jest w rytmie startowym, organizm bardzo szybko się regeneruje i nie będzie to dla niego żadną przeszkodą, by dobrze wystartować w Lahti. Jest w dobrej dyspozycji i to jest najważniejsze – komentował Adam Małysz w rozmowie z TVP Sport.

Skoki dzisiaj: O której godzinie konkurs PŚ w Lahti

Na piątek 6 marca 2026 zaplanowano konkurs PŚ w Lahti, który będzie się składał z tylko jednej serii. Kwalifikacje nie będą rozgrywane. Początek konkursu o godzinie 14.30. Transmisja na Eurosporcie 1 i TTV.

PŚ w Lahti, program zawodów

Piątek, 06.03.2026

8:00 - Oficjalny trening

14:30 - Konkurs indywidualny (1 seria)

Sobota, 07.03.2026

15:30 - Kwalifikacje

17:00 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 08.03.2026

14:00 - Seria próbna

15:00 - Konkurs duetów

