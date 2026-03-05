Kacper Tomasiak wicemistrzem świata! Fenomenalne skoki. Pokonał go tylko znakomity Austriak

Kacper Tomasiak został wicemistrzem świata juniorów

Polski skoczek fenomenalnie poradził sobie w Lillehammer i zdobył srebro

Lepszy od niego był jedynie Stephan Embacher, fenomenalny austriacki skoczek

MŚ juniorów: Kacper Tomasiak wraca ze srebrnym medalem!

Kacper Tomasiak wywalczył srebrny medal w konkursie indywidualnym mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich w Lillehammer. Reprezentant Polski od początku należał do głównych bohaterów zawodów i po pierwszej serii zajmował drugie miejsce, pozostając w bezpośredniej walce o tytuł mistrza świata.

Na półmetku rywalizacji prowadził Austriak Stephan Embacher. Obaj skoczkowie uzyskali po 98 metrów, jednak po przeliczeniu punktów minimalnie lepszy był reprezentant Austrii. W drugiej serii Embacher utrzymał przewagę i sięgnął po złoty medal mistrzostw świata juniorów.

Tomasiak również oddał bardzo dobry skok w finale i obronił drugą pozycję, zdobywając srebrny medal. Dla młodego zawodnika z Bielska-Białej to jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze oraz potwierdzenie jego wysokiej formy w obecnym sezonie.

MŚ juniorów: Kacper Tomasiak wicemistrzem świata juniorów! Embacher bezkonkurencyjny

26

Kacper Tomasiak potwierdził wybitną formę!

Konkurs rozegrano na normalnej skoczni Lysgaardsbakken (HS98). W zawodach wystartowało kilku reprezentantów Polski, a trzech z nich awansowało do serii finałowej. Oprócz Tomasiaka był to także Kamil Waszek (18. miejsce) i brat Kacpra, Konrad (20. miejsce). Największe nadzieje kibiców wiązano jednak właśnie z Tomasiakiem, który od miesięcy uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia polskich skoków.

Srebrny medal w Lillehammer potwierdził, że 19-letni zawodnik coraz śmielej rywalizuje z najlepszymi skoczkami świata. W ostatnich miesiącach Polak regularnie startuje także w zawodach seniorskich, gdzie zbiera doświadczenie w rywalizacji z czołówką Pucharu Świata. Na igrzyskach olimpijskich sięgnął po trzy medale!

Dla reprezentacji Polski to jeden z najważniejszych wyników tegorocznych mistrzostw świata juniorów. Tomasiak potwierdził, że może być jednym z liderów kadry w kolejnych latach i już teraz należy do najciekawszych młodych skoczków na świecie.