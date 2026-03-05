Ale wieści dla Kacpra Tomasiaka! I to tuż przed walką o medal MŚ juniorów

W czwartek, 5 marca, odbędzie się konkurs MŚ juniorów w skokach narciarskich.

Kacper Tomasiak jest obok Stephana Embachera głównym kandydatem do złota.

Medaliści MŚJ zdobędą nie tylko prestiż, lecz także dodatkowe miejsce startowe w Pucharze Świata - i to już od tego weekendu w Lahti!

Szczegóły w dalszej części tekstu.

Kacper Tomasiak w MŚ juniorów, a tu dodatkowa stawka!

Po trzech medalach igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a także mistrzostwie Polski, Kacper Tomasiak staje do walki o kolejny medal. Już dzisiaj (5 marca) w Lillehammer poznamy nowego mistrza świata juniorów - choć niewykluczone, że po raz trzeci z rzędu zostanie nim fenomenalny Austriak Stephan Embacher. To właśnie on jest głównym rywalem Tomasiaka w walce o złoto, co potwierdziły już oficjalne treningi przed konkursem MŚJ. Przewaga tej dwójki nad resztą stawki wydaje się ogromna, co pozwala liczyć na polski medal, za którym idzie jeszcze jedna ważna korzyść!

Medaliści MŚ juniorów zyskują bowiem dodatkowe miejsce startowe dla swojego kraju na zawody Pucharu Świata - imienne dla medalisty, bądź dla innego juniora, aż do kolejnych juniorskich mistrzostw. Do ostatniego weekendu taki przywilej miały reprezentacje Austrii i USA, a od najbliższego w Lahti będą obowiązywać już nowe limity, jak informuje portal Skijumping.pl!

Oznacza to, że Tomasiak już w ten weekend może skakać w PŚ z bonusowego miejsca. Trener Maciej Maciusiak nie wyklucza bowiem, że najlepszy polski skoczek tego sezonu dołączy do seniorskiej reprezentacji zaraz po dzisiejszym konkursie MŚJ. Nie byłby zresztą jedyny - Austriacy są tak pewni sukcesu Embachera, że ogłosili już 7-osobowy skład na Lahti, w którym znalazł się także ich 20-letni brylant! W przypadku braku medalu na MŚJ, będą mogli wystawić tylko 6 zawodników. U Polaków brak medalu Tomasiaka oznaczałby 5-osobową kadrę.

