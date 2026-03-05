Kim jest Konrad Tomasiak, brat Kacpra? 17-latek idzie w ślady potrójnego medalisty IO

Kacper Tomasiak i Konrad Tomasiak już dzisiaj (5 marca) powalczą o medal dla Polski w mistrzostwach świata juniorów.

To 19-letni bohater igrzysk olimpijskich jest główną nadzieją kibiców, ale kończący w tym roku 17 lat Konrad rozwija się w błyskawicznym tempie.

Dowiedz się więcej o sukcesach i dotychczasowej karierze Konrada Tomasiaka w dalszej części tekstu.

Konrad Tomasiak - młodszy brat Kacpra. Sukcesy, osiągnięcia, kim jest 16-latek

Nazwisko Tomasiak stało się w ostatnich tygodniach synonimem sukcesu w polskich skokach. Wszystko za sprawą 19-letniego Kacpra, który z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 przywiózł aż trzy medale – dwa srebrne i jeden brązowy. Te osiągnięcia sprawiły, że dołączył do elitarnego grona polskich sportowców, takich jak Irena Szewińska czy Justyna Kowalczyk, którzy zdobyli trzy medale na jednych igrzyskach. Jednak uwaga kibiców coraz częściej kieruje się również na jego młodszego o dwa lata brata, Konrada (ur. w 2009 r.), który także reprezentuje już Polskę na arenie międzynarodowej.

Obaj bracia, reprezentujący klub LKS Klimczok Bystra, znaleźli się w składzie na trwające właśnie Mistrzostwa Świata Juniorów w norweskim Lillehammer. Dla Konrada jest to szansa na zebranie cennego doświadczenia i pokazanie się szerszej publiczności u boku starszego, utytułowanego brata. W środowym treningu na norweskiej skoczni Konrad zajął 23. miejsce, podczas gdy Kacper był najlepszy, choć nie skakał jego największy rywal - Austriak Stephan Embacher. Obrońca tytułu we wtorek wygrał obie serie pod nieobecność Kacpra Tomasiaka, którego młodszy brat był w nich 26. i 17.

Konrad Tomasiak już udowodnił, że drzemie w nim ogromny potencjał. Niedawno błyszczał na krajowym podwórku, zdobywając dwa złote medale podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i deklasując rywali. Zaskoczył również ósmym miejscem w seniorskich mistrzostwach Polski, rywalizując z czołówką krajową - na czele z potrójnym medalistą olimpijskim i resztą seniorskiej kadry. Te wyniki, osiągane w cieniu wielkich sukcesów brata, pokazują jego talent. Tuż przed MP 16-latek błysnął w krajowych zawodach Orlen Cup, a także międzynarodowych Alpen Cup na Średniej Krokwi.

Nie tylko Kacper i Konrad. Kolejni Tomasiakowie palą się do skakania!

Nic dziwnego, że porównania do słynnych braci w skokach, jak słoweńska rodzina Prevców, nasuwają się same. Eksperci podkreślają jednak, że choć talent w rodzinie Tomasiaków jest niezaprzeczalny, każdy z braci pisze własną historię. Konrad opisywany jest jako zawodnik o innym temperamencie niż spokojny Kacper, bardziej wybuchowy i przypominający charakterem Piotra Żyłę.

Pozostaje wierzyć, że młodszy z Tomasiaków nawiąże do wielkich sukcesów "Wiewióra"! A w kolejce czekają już dwaj kolejni bracia - Filip (ur. 2017) rozpoczął już treningi, a najmłodszy Jan (ur. 2022) zapewne pójdzie w ich ślady.