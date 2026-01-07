Tego o Kacprze Tomasiaku jeszcze nie wiedzieliście! Słynni Prevcowie zagrożeni

Wciąż 18-letni Kacper Tomasiak jest najlepszym polskim skoczkiem w tym sezonie.

W Pucharze Świata zgromadził już 296 punktów i zajmuje 11. miejsce, a w Turnieju Czterech Skoczni był 12.

Tomasiak pochodzi z wielodzietnej rodziny - ma 3 młodszych braci i siostrę.

Od początku sezonu Kacper Tomasiak dostarcza najwięcej radości polskim kibicom. W zakończonym Turnieju Czterech Skoczni potwierdził, że jest liderem całej reprezentacji - w Oberstdorfie był 14., w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku 8., a w Bischofshofen 19. - jako jedyny z Polaków skakał we wszystkich seriach niemiecko-austriackiego cyklu. Ukończył TCS na bardzo dobrym 12. miejscu, zaledwie 4,4 pkt od magicznej czołowej "10", w której byłby pierwszym nastolatkiem od 2017 roku i występu Domena Prevca. Ale mocne wejście do elity skoków to nie wszystko, co łączy Polaka z obecnym dominatorem Pucharu Świata.

Młodsi bracia idą w ślady Kacpra Tomasiaka. Przebiją Prevców?

Wciąż 18-letni Tomasiak pochodzi bowiem z wielodzietnej rodziny i jest najstarszy z rodzeństwa - w przeciwieństwie do Domena, od którego młodsza jest tylko także skacząca siostra Nika. Ale niewykluczone, że w przyszłości o klanie Tomasiaków będzie równie głośno jak o Prevcach, bo młodsi bracia idą w ślady Kacpra!

Konrad Tomasiak z rocznika 2009 jest już dobrze znany najbardziej zagorzałym kibicom skoków w Polsce, startuje w krajowych i międzynarodowych zawodach. Mało kto wiedział jednak, że Filip (ur. 2017) też rozpoczął już treningi, a w kolejce czeka najmłodszy Jan (ur. 2022). W przeciwieństwie do Prevców w ślady braci nie poszła jednak siostra - Emilia (ur. 2013). Jak najstarszy z rodzeństwa widzi przyszłość reszty w skokach?

- Konrad skacze i też idzie mu dosyć dobrze, a młodsze rodzeństwo jest jeszcze za młode, żeby było o nich słychać coś w świecie skoków. Ale jeden młodszy brat, Filip, też już zaczął skakać, tak że... To jest jeszcze zbyt wczesny etap, żeby powiedzieć, co z tego wyniknie, ale te skoki gdzieś się przejawiają u wszystkich - powiedział nam Kacper Tomasiak, gdy zapytaliśmy go o rodzeństwo.

W przyszłości możliwy jest więc scenariusz, w którym reprezentacja Polski w konkursie drużynowym składałaby się z... czterech Tomasiaków. Byłby to wyczyn, którego nie dokonali nawet 3 bracia Prevcowie - Peter, Cene i Domen.

- Jeśli Kacper będzie miał długą karierę, to może w jednym czasie będzie skakała cała czwórka Tomasiaków - rozmarzył się w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl Paweł Niemczyk - prezes klubu LKS Klimczok Bystra i przyjaciel rodziny.

A zaczęło się od opowieści o Małyszu

A wszystko zaczęło się od opowieści rodziców o wielkich sukcesach Adama Małysza. To właśnie legendarnego "Orła z Wisły" Tomasiak wskazuje jako idola z dzieciństwa, choć miał tylko 4 lata, gdy ten kończył karierę.

- W dzieciństwie na pewno Adam Małysz, chociaż to bardziej z opowieści rodziców, bo było to aż tak dawno. Później tak na dobrą sprawę nie miałem jakiegoś jednego idola. Bardziej starałem się skupiać ogólnie na postawie sportowców, głównie ze skoków, na technice tych najlepszych. Ale nie miałem takiego jednego konkretnego zawodnika, na którym bym się wzorował - zdradził nam Tomasiak.

Przed sezonem jego głównym celem miały być marcowe mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer. Teraz śmiało może myśleć o wcześniejszych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, choć sam - śladem Małysza - za każdym razem skupia się po prostu na oddawaniu jak najlepszych skoków.