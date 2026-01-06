Domen Prevc wygrywa 74. Turniej Czterech Skoczni! Tschofenig triumfuje w konkursie, Stoch żegna się z TCS

74. Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen 6.01.2025 WYNIKI:

Daniel Tschofenig Domen Prevc Ryoyu Kobayashi Jan Hoerl Stephan Embacher Stefan Kraft Manuel Fettner Ren Nikaido Anze Lanisek Felix Hoffmann

17. Maciej Kot

18. Kamil Stoch

19. Kacper Tomasiak

74. Turniej Czterech Skoczni Klasyfikacja Generalna:

1. Domen Prevc

2. Jan Hoerl

3. Stephan Embacher

4. Ren Nikaido

5. Ryoyu Kobayashi

6. Felix Hoffmann

7. Daniel Tschofenig

8. Philipp Raimund

9. Anze Lanisek

10. Manuel Fettner

...

12. Kacper Tomasiak

19. Kamil Stoch

25. Maciej Kot

35. Paweł Wąsek

43. Dawid Kubacki

60. Piotr Żyła

Turniej Czterech Skoczni: Bischofshofen 6.01.2026 Witamy w relacji na żywo z ostatniego konkursu 74. Turnieju Czterech Skoczni! Start zawodów w Bischofshofen o 16:30, bądźcie z nami! Nadchodzący konkurs będzie wyjątkowy - to będą ostatnie zawody Turnieju Czterech Skoczni w karierze Kamila Stocha. Za chwilę zaczynamy! Jako pierwsi skakać mieli Yukiya Sato i Pius Paschke, ale Japończyk wycofał się z powodu choroby. Paschke skacze na 125,5 metra. Zografski bez problemu wygrywa z Nakamurą skokiem na 129 metrów! Japończyk tylko 116 metrów, świetna próba Bułgara. Oblak 122,5, Wellinger dwa metry krócej i to Słoweniec z awansem. Ortner 125,5 metra, dwa metry dalej od Pedersena i to Austriak jest lepszy w tej parze. Aigner najlepszy skok póki co! 132 metry, wyraźnie wygrywa z Palosaarim (116 m.). A teraz polska para! Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Kamil Stoch z pewnym awansem! 127 metrów, Kubacki natomiast tylko 122 i będzie drżał o awans. Obecnie jest drugim szczęśliwym przegranym. Deschwanden zaskakująco słabo! Ledwo 115,5 metra, Kilian Peier skoczył 121,5 metra, ale w takim wypadku to on bez problemu awansuje. A za chwilę kolejna polska para. Wąsek vs Kot. Słaby skok Wąska, 119,5 metra. Czekamy, co zrobi Kot. Maciej Kot 127,5 metra! Zdecydowanie wygrywa z Wąskiem, który raczej będzie miał trudno awansować, bo obecnie jest ostatnim szczęśliwym przegranym. 134,5 metra Manuela Fettnera! Austriak obejmie prowadzenie. A teraz Alex Insam i Kacper Tomasiak. Niezły skok Insama, 124,5 metra. 129,5 metra Tomasiaka, ale zachwiał się przy lądowaniu. Oczywiście wygrywa z Insamem, ale nie będzie wysokiego miejsca po pierwszej serii, obecnie jest na 7. lokacie. Wyżej obecnie są Stoch (4.) i Kot (6.). 134 metry Stefana Krafta! 2. miejsce. Wygrywa w parze z Forfangiem, ale Norweg uzyskał 130 metrów i raczej na pewno awansuje jako szczęśliwy przegrany. Anze Lanisek 132,5 i wygrywa z Leitnerem, który uzyskał tylko 121 metrów. Aalto słabo, 117 metrów. Hoffann 133 i pewny awans oraz 4. miejsce obecnie. Po 30 zawodnikach (bez Sato), najlepszy z Polaków jest Stoch (7.), dalej Kot (9.) i Tomasiak (10.). Wąsek już bez awansu, a Kubacki czwartym szczęśliwym przegranym. Schuster 132 metry i wygrywa w parze z Colbym. Amerykanin obecnie ostatnim szczęśliwym wygranym, wyprzedził Wellingera. Langmo wygrywa z Koudelką w parze! Czech jednak uzyskał dobry wynik i pewnie awansuje. A Kubacki musi drżeć, wystarczy jeden lepszy przegrany od niego i wypadnie z drugiej serii. Ren Nikaido 132 i 6. miejsce. i wygrywa z Bresadolą. Niestety, Włoch skokiem na 125 metrów wyrzuca Kubackiego z listy lucky loserów. Granerud 128 metrów i pewnie wygrywa z Geigerem, który skoczył ledwie 115,5 metra! Philipp Raimund 133,5 metra i obejmie prowadzenie! Rok Masle ledwo 117 metrów, a Ryoyu Kobayashi... 137! Japończyk obejmie teraz prowadzenie. Daniel Tschofenig także 137 metrów! Druga lokata obecnie. A Naito skaczy 128,5 metra i jest obecnie pierwszym szczęśliwym przegranym. Jan Hoerl 133,5 metra i 3. miejsce, a Oestvold 128,5 metra i razem z Naito są już w drugiej serii. Embacher 135 metrów i pewnie wygrywa z Bicknerem, który skoczył prawie 20 metrów krócej. Boyd-Clowes najgorszy skok w konkursie, 112 metrów... Domen Prevc 138 metrów! Najdłuższy skok tej serii i prowadzenie! Po pierwszej serii prowadzi Domen Prevc przed Ryoyu Kobayashim i Danielem Tschofenigiem. Kamil Stoch 19., Maciej Kot 22., Kacper Tomasiak 23. Niestety, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek bez awansu, zajęli odpowiednio 33. i 39. miejsca. Zaczynamy drugą serię! Kilian Peier nieźle! 126,5 metra. Insam ledwie 115,5 metra i przegrywa z Peierem oraz Oblakiem. Hauswirth 132 metry! Niespodziewanie dobry skok Szwajcara. Roman Koudelka 127 metrów i będzie na 3. miejscu. A teraz Kacper Tomasiak! Tomasiak 131,5 metra! Poprawił się w stosunku do pierwszej serii, obejmie teraz prowadzenie. A po nim Maciej Kot. Kot rzuca wyzwanie Tomasiakowi! 133 metry i wyprzedzi młodszego kolegę! Foubert 128 i będzie za Polakami. Langmo 128,5 metra, on także nie wyprzedzi Tomasiaka i Kota. A teraz Kamil Stoch! Kamil Stoch skokiem na odległość 129,5 metra żegna się z Bischofshofen i Turniejem Czterech Skoczni! Obecnie zajmuje 2. miejsce, między Kotem a Tomasiakiem. Oestvold 125,5 metra, 7. miejsce. Trzech Polaków wciąż na prowadzeniu. Ajjj, no i koniec prowadzenia Polaków. Granerud 133 metry i Norweg wskakuje na 1. miejsce. Zografski też bardzo dobrze! 133,5 metra, będzie 2. za Granerudem, ale przed Forfangiem. Ren Nikaido pokazał, że nieprzypadkowo wygrał wczoraj! 141 metrów Japończyka! WOW! Anze Lanisek 140 metrów! Lepsze noty, ale mniejsza odległość i rekompensata za wiatr i Słoweniec będzie 2., za Nikaido! Sędziowie obniżają belkę przed ostatnią dziesiątką... Hoffmann 137 metrów i mimo punktów dodanych za belkę będzie na 3. miejscu. Aigner 135 metrów, będzie za Hoffmannem. Stefan Kraft tak jak Hoffmann, 137 metrów, ale miał większą przewagę nad wcześniejszymi rywalami i wyższą rekompensatę, więc on już obejmie prowadzenie! Manuel Fettner 136,5 metra i 2. miejsce. Stephan Embacher 140 metrów! Teraz to on obejmie prowadzenie! Jan Hoerl 139 metrów, ale większa rekompensata i wyprzedzi Embachera. Ależ skoki Austriaków! Teraz Daniel Tschofenig 140,5 metra i on będzie na 1. miejscu. Ryoyu Kobayashi już nie tak rewelacyjnie, ale wciąż świetnie! 138 metrów i 2. miejsce. Prevc także nie wyprzedzi Tschofeniga! 138,5 metra i 2. miejsce! Tym samym Domen Prevc pieczętuje zwycięstwo w 74. Turnieju Czterech Skoczni! Konkurs wygrywa Daniel Tschofenig przed Prevcem i Ryoyu Kobayashim. Polacy z kolei zajęli miejsca 17., 18. i 19. w kolejności Maciej Kot, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Stoch tym samym pożegnał się z Turniejem Czterech Skoczni.

Skoki dzisiaj 6.01.2026 na żywo Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen

O ile początek sezonu 2025/26 w Pucharze Świata był wyrównany, to od ładnych kilku tygodni skoki mają jednego dominatora – Domena Prevca. Słoweniec utrzymał wysoką formę również na Turniej Czterech Skoczni, gdzie wygrał dwa z trzech konkursów, w Insbrucku także był w czołówce i przed ostatnimi zawodami w Bischofshofen ma dużą przewagę nad resztą stawki – Hoerla i Embachera wyprzedza o ponad 41 punktów, a Nikaido i Hoffmanna o około 55 punktów. To sprawia, że Prevc jest już niemal pewny zwycięstwa w całym Turnieju – teoretycznie taka strata jest jeszcze do odrobienia, ale na przestrzeni jednego konkursu będzie to bardzo trudne – Słoweniec musiałby zanotować fatalne zawody. Jeśli chodzi o Polaków, to w konkursie zobaczymy komplet pięciu Biało-Czerwonych, z czego... awans pewny ma już dwóch z nich! A wszystko dlatego, że mamy dwie polsko-polskie pary – Maciej Kot zmierzy się z Pawłem Wąskiem, a Kamil Stoch z Dawidem Kubackim. Kacper Tomasiak o awans do drugiej serii będzie walczył natomiast z Alexem Insamem.