Kacper Tomasiak łączy siły z Adamem Małyszem! Znamy składy na Red Bull Skoki w Punkt 2026

Już 1 kwietnia w Zakopanem odbędzie się druga edycja zawodów Red Bull Skoki w Punkt.

W środę, 4 marca, odbyło się losowanie składów drużyn prowadzonych przez legendy skoków.

Liderem zespołu Adama Małysza został Kacper Tomasiak! Sprawdź składy Red Bull Skoki w Punkt 2026 w dalszej części tekstu.

Red Bull Skoki w Punkt: Znamy już składy!

Po sukcesie pierwszej edycji, Red Bull Skoki w Punkt wracają na Wielką Krokiew. Już 1 kwietnia, zaledwie trzy dni po ostatnim konkursie Pucharu Świata w Planicy, najlepsi skoczkowie zmierzą się w Zakopanem w wyjątkowej formule skoków do celu. Przed rokiem najlepsza okazała się drużyna Martina Schmitta, w której znaleźli się: Andreas Wellinger, Dawid Kubacki, Anze Lanisek i Stephan Embacher. Czy w tym roku zespół legendarnego Niemca potwierdzi swoje panowanie? Może być ciekawie, skoro aż trzech z wymienionych czterech zawodników ponownie znalazło się u Schmitta!

Szalony plan Kacpra Tomasiaka na MŚ juniorów?! Trener nie zaprzecza

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Tomasiak połączy siły z Małyszem

Miesiąc przed zawodami, w środę 4 marca, odbyło się losowanie składów z udziałem kapitanów. W tym roku ponownie są to wspomniany Schmitt, Adam Małysz, Andreas Goldberger i Thomas Morgenstern. Debiut w tej roli zaliczy z kolei Janne Ahonen, który zastąpi Gregora Schlierenzauera. W oficjalnym losowaniu kapitanowie wybrali zawodników - z wyjątkiem drugiego, polskiego koszyka. Z perspektywy kibiców w Polsce nie mogło być lepiej: Kacper Tomasiak został liderem drużyny Małysza!

Oto pełne składy na Red Bull Skoki w Punkt 2026:

Drużyna Martina Schmitta: Anze Lanisek (Słowenia), Dawid Kubacki (Polska), Marius Lindvik (Norwegia), Andreas Wellinger (Niemcy)

Drużyna Andreasa Goldbergera: Domen Prevc (Słowenia), Aleksander Zniszczoł (Polska), Valentin Foubert (Francja), Alex Insam (Włochy)

Drużyna Thomasa Morgensterna: Ryoyu Kobayashi (Japonia), Paweł Wąsek (Polska), Timi Zajc (Słowenia), Tate Frantz (USA)

Drużyna Janne Ahonena: Gregor Deschwanden (Szwajcaria), Maciej Kot (Polska), Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia), Karl Geiger (Niemcy)

Drużyna Adama Małysza: Kacper Tomasiak (Polska), Piotr Żyła (Polska), Władimir Zografski (Bułgaria), Jewhen Marusiak (Ukraina)

Przypomnijmy, że podczas Red Bull Skoki w Punkt każda drużyna w 8 skokach próbuje uzyskać łączny dystans 1000 metrów. W tym roku nowością będzie zasada "jokera", której ambasadorem został Robert Kubica.