Wydawało się, że nic z tego, jednak cała Polska zobaczy Tomasiaków. Oficjalny komunikat

Niespełna dwa tygodnie temu zakończyły się igrzyska, które uczyniły Tomasiaka multimedalistą olimpijskim. 19-letni skoczek zdobył we Włoszech srebro i brąz w konkursach indywidualnych oraz drugie miejsce w rywalizacji duetów.

ZOBACZ TEŻ: TVP nie pokaże ich podczas paraolimpiady. Oficjalny komunikat, świetna decyzja

Mimo sukcesów na poziomie seniorskim szkoleniowcy podkreślali, że głównym celem młodego zawodnika w tym sezonie są właśnie Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym. Oprócz medali do zdobycia jest tam także dodatkowa przepustka dla reprezentacji do startów w Pucharze Świata. Otrzyma ją kraj, którego zawodnik stanie na podium, a dodatkowe miejsce będzie można wykorzystać w kolejnym sezonie — dla medalisty lub innego juniora.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami olimpijskimi [Zdjęcia]

20

Początkowo wszystko wskazywało na to, że w Polsce zabraknie telewizyjnej relacji z tych zawodów. Ostatecznie jednak we wtorek ogłoszono, że Telewizja Polska pokaże konkurs indywidualny mężczyzn zaplanowany na czwartek (16:30) oraz sobotnią rywalizację drużynową (12:30). Oba konkursy będzie można oglądać na stronie TVP Sport oraz w aplikacji, a pierwszy z nich zostanie także pokazany w telewizji.

ZOBACZ TEŻ: Nie ma premii dla Tomasiaka i Siemirunnija!? Prezes Piesiewicz musiał się tłumaczyć

Poza Kacprem Tomasiakiem w zawodach wystąpią również Konrad Tomasiak, Szymon Sarniak, Kamil Waszek oraz Łukasz Łukaszczyk. Do Lillehammer pojechały także polskie skoczkinie — Pola Bełtowska i Ewa Frączek, które wystąpią w konkursie kobiet zaplanowanym na środę.