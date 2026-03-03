TVP nie pokaże ich podczas paraolimpiady. Oficjalny komunikat, świetna decyzja

"Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższych Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.

Pragniemy prezentować zmagania sportowe osób z niepełnosprawnościami, a rywalizacja paraolimpijczyków jest dla nas ważnym elementem misji społecznej, jednak sport nie może usprawiedliwiać przemocy, zabijania i łamania praw człowieka." - czytamy w komunikacie zamieszczonym w serwisie tvpsport.pl

W komunikacie TVP wielkimi literami napisano też: SOLIDARNI Z UKRAINĄ ; TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ

Ten komunikat pojawi się na ekranie. W momencie, gdy w sygnale transmisyjnym z ceremonii otwarcia pojawią się sportowcy reprezentujący Rosję lub Białoruś, transmisja zostanie przerwana i właśnie pojawi się "plansza" z tym przekazem.

Jednocześnie poinformowano, że jeśli w konkurencji z udziałem Polaka złoty medal zdobędzie reprezentant Rosji lub Białorusi, a zawodnik z Polski wywalczy srebro lub brąz, moment dekoracji medalowej zostanie pokazany. Transmisja zakończy się jednak przed odtworzeniem hymnów i wciągnięciem flag na maszt.

Decyzję publicznego nadawcy popiera Polski Komitet Paralimpijski. Prezes organizacji, Łukasz Szeliga, zapowiedział również, że w ramach protestu polska reprezentacja nie pojawi się na ceremonii otwarcia igrzysk.