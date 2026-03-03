Adam Małysz znów na celowniku Piesiewicza! Taka szpilka wbita po igrzyskach

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-03-03 13:53

Przyszłość Adama Małysza stoi pod dużym znakiem zapytania. Kadencja prezesa Polskiego Związku Narciarskiego kończy się w tym roku i sam zainteresowany nie wie, czy będzie ubiegał się o kolejną. Wątpliwości Małysza mogą potęgować napięte relacje z Radosławem Piesiewiczem. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego odniósł się do przyszłości szefa PZN w rozmowie z RMF FM. I po igrzyskach znowu wbił mu szpilkę!

Adam Małysz, Radosław Piesiewicz

i

Autor: Art Service, Radoslaw Jozwiak/ Cyfrasport Adam Małysz, Radosław Piesiewicz
  • Już przed igrzyskami konflikt Adama Małysza z Radosławem Piesiewiczem przybrał na sile.
  • W rolę rozjemcy musiał wcielić się nawet minister sportu, Jakub Rutnicki.
  • Po igrzyskach prezes PKOl kolejny raz wziął na celownik szefa PZN i wbił mu szpilkę!

Piesiewicz wbił Małyszowi kolejną szpilkę

Przypomnijmy, że już przed igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo konflikt na linii Adam Małysz - Radosław Piesiewicz przybrał na sile. Poszło między innymi o niekonsultowaną i arbitralną zmianę w kadrze Polski w narciarstwie alpejskim na IO. Pogodzić zwaśnione strony spróbował minister sportu, Jakub Rutnicki. Na czas igrzysk napięte relacje udało się wyciszyć, w czym pomogły sukcesy skoczków narciarskich z Kacprem Tomasiakiem na czele. Ale już tydzień po zakończeniu IO prezes PKOl ponownie wziął na celownik szefa PZN!

Radosław Piesiewicz ujawnił swoje zarobki w PKOl. Wam oczy wyjdą z orbit, a on oznajmia: "Dostałem podwyżkę"

Galeria: Afera przed igrzyskami. Małysz po mediacjach w ministerstwie

Afera przed IO. Piesiewicz i Małysz przyjechali do ministra sportu
Galeria zdjęć 29

We wtorek, 3 marca, Piesiewicz gościł w radiu RMF FM. Poza tematem niewypłaconej premii dla olimpijczyków i podwyżce dla prezesa, pojawił się także wątek Małysza, który poważnie zastanawia się nad kolejną kadencją w narciarskim związku.

Jeżeli czuje się na siłach i chce być prezesem, to uważam, że powinien kandydować - wypowiedział się w tej sprawie prezes PKOl. Prowadzący dopytał go jednak, jak ocenia jego umiejętności w roli działacza.

Paweł Wąsek ujawnił prawdę o relacjach z Kacprem Tomasiakiem. Ogłosił to wszem wobec

- Trochę jest tak, że zdobyte medale podczas igrzysk wszystkich cieszą. I to są skoki narciarskie, ale trzeba pamiętać o tym, że w PZN jest jeszcze wiele innych dyscyplin. Nie mówię, czy [Małysz - red.] ogarnia, czy nie ogarnia. Mówię tylko, jakie są fakty, tzn. że są inne konkurencje w PZN i tam, z tego co widać, organizacyjnie nie jest najlepiej - stwierdził Piesiewicz.

Małysz jest prezesem PZN od 2022 roku, ale ostatnio nie ma najłatwiejszego czasu. Nawet po zdobytych medalach IO w skokach, co widać po słowach szefa PKOl.

Super Sport SE Google News
QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą!
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to...
Kamil Stoch
PZN
PKOL
SKOKI NARCIARSKIE
ADAM MAŁYSZ
PIESIEWICZ