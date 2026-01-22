Sensacja wisi w powietrzu! Adam Małysz zrezygnuje z funkcji prezesa PZN?! "Ostatnie lata mnie przeczołgały"

Adam Małysz został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego w czerwcu 2022 roku.

Po czterech latach kończy się jego kadencja, a kolejnej może nie być!

- Muszę to rozważyć. Ostatnie sezony mocno mnie przeczołgały - przyznał Małysz w programie "Trzecia Seria".

Czy legendarny sportowiec zrezygnuje z funkcji prezesa PZN?

W czerwcu 2022 roku Adam Małysz przejął schedę w Polskim Związku Narciarskim po Apoloniuszu Tajnerze. Były trener "Orła z Wisły" rządził największym zimowym związkiem sportowym w Polsce przez 16 lat! Odchodząc, był jednak przekonany, że zostawia PZN w dobrych rękach.

Przed igrzyskami Adam Małysz idzie na całość. Zgoli legendarnego wąsa! Jeden warunek

- Liczyłem na to, że Adam się zdecyduje, bo już wcześniej dostrzegłem, że sobie poradzi w tej roli. W dodatku poparcie dla niego wyrażało całe środowisko, nie chcąc wystawiać kontrkandydata. Adam utrzyma poziom, który udało się osiągnąć i przyjmie pozycję startową do dalszego rozwoju - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Tajner. Po czterech latach kadencja Małysza dobiega końca, a przyszłość związku stoi pod znakiem zapytania!

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Adam Małysz rozważa rezygnację z funkcji prezesa PZN

- Muszę to bardzo rozważyć, to na pewno. Powiem szczerze, że to były ciężkie cztery lata. Nawet sam nie przypuszczałem, że wytrzymam te cztery lata. Na pewno ten sezon nie jest wyjątkowy, bo ostatnie sezony mocno mnie przeczołgały. Myślę, że po igrzyskach będę wiedział bardziej, czy zdecyduję się dalej na kandydaturę - przyznał Małysz w ostatnim programie "Trzecia Seria" TVP Sport.

W związku wciąż cieszy się dużym poparciem i jeśli wystartuje na prezesa, najpewniej zostanie wybrany na drugą kadencję. Czy w takim razie jest gotowy na ewentualne odejście?

- Na pewno ciężko by mi się było rozstać ze wszystkimi pracownikami, czy z systemami, które rozpoczęliśmy… Bo mimo to, że ten sport zimowy w związku u nas może nie wygląda jakoś cudownie, ale sporo reform się rozpoczęło i tego by mi było szkoda – dlatego, że ja wiem, że te sukcesy prędzej czy później przyjdą - podkreślił prezes PZN.

Koniec nadziei dla Maciusiaka! Przed igrzyskami potwierdziło się najgorsze dla Polski

Cóż, wygląda na to, że kluczowe będą zimowe igrzyska olimpijskie, które rozpoczną się już 6 lutego we Włoszech. Wcześniej - 22 stycznia - odbędzie się zarząd PZN, po którym poznamy m.in. skład polskich skoczków na najważniejszą imprezę tego sezonu.