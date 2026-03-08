W niedzielę 8 marca 2026 roku odbędzie się konkurs duetów w Lahti, kontynuując emocje po wczorajszych zawodach.

Kacper Tomasiak, po udanym maratonie startowym i 10. miejscu w sobotę, wystąpi w duecie z Kamilem Stochem.

Liderem Pucharu Świata jest Domen Prevc, który już zapewnił sobie Kryształową Kulę.

O której godzinie polscy kibice będą mogli śledzić zmagania skoczków i czy Tomasiak z Stochem zaskoczą?

Kacer Tomasiak zajął 10. miejsce w sobotnim konkursie PŚ w Lahti. Piotr Żyła był 22., a Maciej Kot - 28. Po pierwszej serii odpadli Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Wygrał Austriak Daniel Tschofenig. 19-letni Tomasiak, trzykrotny medalista olimpijski z Predazzo, w ostatnich dniach przeżywa prawdziwy startowy maraton. W sobotę trzeci dzień z rzędu wziął udział w zawodach. W czwartek w norweskim Lillehammer został wicemistrzem świata juniorów, a następnie wyleciał do Finlandii. W piątek w Lahti był 24., w sobotę - 10., natomiast w niedzielę wraz ze Stochem ma wystąpić w konkursie duetów. - W tym momencie jestem wypoczęty, choć nie czuję się tak świeżo, jak na początku sezonu. Jednak przy adrenalinie w trakcie zawodów powinno być dobrze - powiedział Tomasiak na antenie Eurosportu.

Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Domen Prevc. Słoweniec ma 1894 pkt i już w piątek - mimo dyskwalifikacji - zapewnił sobie Kryształową Kulę. Drugi Ryoyu Kobayashi ma 1153 pkt, a na trzecią pozycję awansował Daniel Tschofenig - 999. Najlepszy z Polaków jest debiutujący w tym cyklu Kacper Tomasiak - zgromadził 375 pkt i jest 17. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć indywidualnych zawodów: po dwa w Oslo, Vikersund i Planicy.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w niedzielę konkurs duetów w Lahti?

Na niedzielę 8 marca 2026 zaplanowano konkurs duetów w Lahti. Początek konkursu o godzinie 15 polskiego czasu. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

PŚ w Lahti, program zawodów

Niedziela, 08.03.2026

14:00 - Seria próbna

15:00 - Konkurs duetów

