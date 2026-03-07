Skoki w Lahti: Relacja na żywo z konkursu w sobotę 7.03. Jak pójdzie Polakom? [WYNIKI LIVE]

Mateusz Sobiecki
2026-03-07 15:26

Polscy skoczkowie kontynuują walkę w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W piątkowym konkursie dziesiąte miejsce zajął Kamil Stoch. Czy w sobotę pójdzie mu równie dobrze? Nadzieje są duże. Faworytem jest zdyskwalifikowany w piątek Domen Prevc. Początek sobotniego konkursu o godzinie 17:00.

  • Polscy skoczkowie rywalizują w Pucharze Świata w Lahti
  • Faworytem sobotniego konkursu jest Domen Prevc, zdyskwalifikowany zwycięzca z piątku
  • Początek konkursu o 17:00. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.

Skoki w Lahti: Relacja na żywo

W sobotę w Lahti odbędzie się drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W piątek wygrał Niemiec Philipp Raimund, po dyskwalifikacji za zbyt długie narty Słoweńca Domena Prevca, który i tak zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu. Kamil Stoch zajął 10. miejsce.

Kończący karierę Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, nie był tak wysoko w konkursie indywidualnym PŚ od 1 kwietnia 2023 roku, kiedy również został sklasyfikowany na 10. pozycji w Planicy.O godz. 15.30 rozpoczną się kwalifikacje, w których weźmie udział sześciu Polaków: Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła oraz trzykrotny medalista niedawnych igrzysk olimpijskich we Włoszech Kacper Tomasiak.W czwartek Tomasiak wywalczył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w Lillehammer i w piątek startował w Lahti po podróży z Norwegii i bez treningu, zajmując 24. miejsce. Pozostali biało-czerwoni nie awansowali do drugiej serii.

