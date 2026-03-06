Skoki dzisiaj NA ŻYWO. PŚ w Lahti: Tomasiak, Stoch i reszta walczą w piątkowym konkursie!

Na żywo PŚ w skokach w Lahti - 6.03.2026 Jan Hoerl... blisko! Tylko 117 metrów. Tylko 106,5 metra Niemca... Felix Hoffmann na belce. Stefan Kraft lekko przed punktem K. Skoczył 115 metrów. 113,5 metra Austriaka. Manuel Fettner, po raz ostatni w życiu w Lahti. Sundal 111 metrów. Naoki Nakamura słabiutko - 107 metrów. Forfang 115 metrów. Zbliżamy się do czołowej dziesiątki. Teraz Marius Lindvik. Norweg wyraźnie za punktem K. Skoczył 119 metrów. Vladimir Zografski skoczył 124,5 metra i to w dobrym stylu. Bułgar prowadzi. Tomasiak na 14. miejscu. Chyba skończy ten konkurs bez punktów. 112 metrów Kacpra Tomasiaka, ale spokojnie, to był jego pierwszy skok na tej skoczni w życiu. CZAS NA KACPRA TOMASIAKA. Valentin Faubert w powietrzu, poza punkt K. Francuz skoczył 120 metrów. Jonas Schuster skacze 118,5 metra. Oczekiwaliśmy więcej... Halvor Egner Granerud 112 metrów. Słoweniec znów słabo, Zajc skoczył 110,5 metra. Timi Zajc na belce. Andreas Wellinger... i skok na odległość 109 metrów. Dopiero 20. miejsce po 46 skokach. Ostatni ze Szwajcarów dziś: Gregor Deschwanden. Medalista olimpijski z normalnej skoczni skoczył bardzo dobrze, bo 124 metry. Będzie prowadził. Dobra próba Piusa Paschke. 120 metrów Niemca, ale w tabeli ląduje za Kamilem Stochem. Tomofuim Naito w powietrzu... przeciętnie. 111,5 metra. 1. Aalto, 2. Kytosaho, 3. Stoch. Tak to się prezentuje. Niko Kytosaho skacze 120 metrów Aanti Aalto w powietrzu... Jeszcze dalej! 123 metry. Kamil Stoch na szczęście poprawił humory. 117,5 metra w jego wykonaniu. Prowadzi! Piotr Żyła skacze 98 metrów. Koszmarny skok... Jason Colby z USA. Dopiero co skaczący z Kacprem Tomasiakiem w MŚ juniorów. W Lahti słabo, bo 95 metrów. 115 metrów Geigera. Prowadzi Langmo, drugi Hauswirth, trzeci Sato. Czas na skoczka z nr 37, a jest to Karl Geiger. Yukiya Sato w powietrzu. I to całkiem długo! 118 metrów Japończyka. W końcu jakiś fajny skok w tym konkursie. 119 metrów w wykonaniu Sandro Hauswirtha. Artti Aigro z Estonii. 112,5 metra. Kevin Bickner z nr 33. Amerykanin skoczył 105,5 metra. Słabo. Maciej Kot skoczył 112,5 metra. Maciej Kot na belce! Po krótkiej przerwie skoki wracają. Rok Oblak skacze 114,5 metra. Przepraszamy, nawet 106 metrów. Paweł Wąsek na 15. miejscu po 30 skokach. 106,5 metra. O nie... Paweł Wąsek przed nami. 111,5 metra Dawida Kubackiego. Będzie na 4. miejscu po 29 skokach. Czas na polskie skoki! Najpierw DAWID KUBACKI. Ulala, dobry skok Isaka Langmo. 117,5 metra 107,5 metra Romana Koudelki. Szwajcar skacze 107 metrów... Za krótko by zapunktować. SIMON AMMANN PROSZĘ PAŃSTWA. Eetu Nousiainen z wyraźną przewagą prowadzi nad drugim Tatem Frantzem. Nr 25 na starcie, czyli Alex Insam. Włoch równie miernie jak jego rodak. 108 metrów. Kiepski skok Giovanniego Bresadoli - 97,5 metra. Jewhen Marusiak - 106,5 metra. Nikita Dewiatkin niedopuszczony do skoku, skontrolowany kombinezon jeszcze na górze skoczni. Nie skoczył. Nazarenko też zdyskwalifikowany... Za chwilkę będzie za nami pierwsza... "dwudziestka piątka". Luca Roth skacze 109,5 metra. Czas na Eetu Nousiainena. Baaardzo dobry skok Fina! Pierwszy lot za punkt K. Dokładnie 117 metrów. Tate Franz w powietrzu. Dosyć długo, w końcu poważny skok - 114 metrów. Dwa metry od punktu K. Wraca Fin na belkę. Jarko Maatta skacze 107 metrów. Kilian Peier, znany i lubiany ale ostatnio bez dobrych wyników, teraz skacze 110,5 metra. Zak Mogel skacze 106,5 metra. Obejmuje prowadzenie bo skakał w gorszych warunkach. Witalij Kaliniczenko z Ukrainy skacze 93,5 metra. Fatih Arda Ipcioglou - 104,5 metra. Swiatosław Nazarenko z Kazachstanu... tylko 82 metry. Najkrócej jak dotąd. Jules Chervet, który ostatnio pożyczał narty Naito na Kulm, skoczył 106 metrów. Czas na Francesco Cecona. Włoch skoczył 111 metrów, tyle co prowadzący Palosaari. Erik Belshaw z USA - 108 m. Muhhamed Ali Bedir jeszce gorzej - 84 metry. Mają szczęście, że to już konkurs i można się pokazać. Kiepściutki skok Nurszata Tursunżanowa - 86 metrów. W powietrzu Enzo Milesi. Tylko 104 metry. 106,5 metra w wykonaniu Kaimara Vagula z Estonii. Timi Heiskanen zdyskwalifikowany za zbyt luźny kombinezon! Vilho Palosaari. Już zdecydowanie lepiej od swoich rodaków - 111,5 metra. Paavo Romppainen. Nieco bardziej doświadczony od poprzednika. Też krótko, bo 95 metrów. Kolejny Fin Toumas Kinnunen. Skoczył 91 metrów. Rozpoczął Fin Timi Heiskanen - tylko 93 metry. 67 zawodników na starcie, jedna seria. Zapunktuje najlepsza "trzydziestka". Dziś jednoseryjny konkurs ze względu na natłok różnych wydarzeń w ramach Lahti Ski Games. Dziś skoków konkursowych miało nie być, ale "wrzucono" jednoseryjny konkurs ze względu na brak skoków kilka tygodni temu w Ruce. Oficjalnie: zdążyli!



Maciej Kot 🇵🇱 i Kacper Tomasiak 🇵🇱 właśnie zameldowali się na Salpausselce w Lahti 🇫🇮 razem z resztą ekipy.



Jednoseryjny konkurs o 14:30 czasu polskiego. #skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/HA0AEE3Dzj — Dominik Formela (@DominikFormela) March 6, 2026 Maciej Kot w ostatniej chwili dojechał do Lahti! A my rozkręcamy naszą relację NA ŻYWO. Sandro Pertile zablokował Kacpra Tomasiaka i Macieja Kota. Obaj się spóźnili Więcej o szalonej podróży z MŚ juniorów (i nie tylko) na PŚ w załączonym artykule. O godzinie 8 odbył się jedyny trening przed dzisiejszym konkursem, bez udziału m.in. Kacpra Tomasiaka i Stephana Embachera, którzy byli jeszcze w podróży z MŚ juniorów: Poranna sesja treningowa w #Lahti dla Domena Prevca. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch na 16. miejscu #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/eEtwntp74X pic.twitter.com/NDL3WOvBNg — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) March 6, 2026 Witamy w relacji na żywo z piątkowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich! Będą to wyjątkowe, jednoseryjne zawody z udziałem 68 zawodników, zorganizowane w zastępstwie za odwołane w Ruce. Początek już o godzinie 14:30!

Puchar Świata w Lahti - wyniki na żywo i kolejność Polaków (6.03.2026):

29. Dawid Kubacki

30. Paweł Wąsek

32. Maciej Kot

39. Piotr Żyła

40. Kamil Stoch

52. Kacper Tomasiak

Puchar Świata 2025/2026 w skokach narciarskich jest już na ostatniej prostej. Już dzisiaj (6 marca) w Lahti Domen Prevc może sobie zapewnić Kryształową Kulę i skompletować Wielkiego Szlema (wszystkie trofea do zdobycia - red.) w niecały rok, jako dopiero drugi skoczek w historii! Stanie się tak jeśli zajmie co najmniej 6. miejsce, ale polscy kibice trzymają kciuki przede wszystkim za Kacpra Tomasiaka. Nasz najlepszy skoczek tej zimy w czwartek o godzinie 18 cieszył się ze srebrnego medalu mistrzostw świata juniorów w norweskim Lillehammer, a już o 8 rano był w Finlandii, by wziąć udział w zawodach PŚ w Lahti.

Skoki dzisiaj na żywo. PŚ w Lahti wyniki piątek 6.03.2026

Niestety 19-latek nie wyrobił się na jedyny oficjalny trening przed piątkowym konkursem, który rozpoczął się właśnie o 8 czasu polskiego. Swój pierwszy skok w Lahti odda już w konkursie, który niezależnie od wszystkiego zakończy się po pierwszej serii! Taką decyzję podjęto już kilka tygodni temu, gdy zdecydowano o organizacji dodatkowych zawodów w Lahti w zastępstwie za odwołane z listopada w Ruce.

Tym samym na starcie jednoseryjnego konkursu stanie 68 zawodników, w tym 6 Polaków: Tomasiak, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Czy któryś z nich włączy się do walki o podium? W ostatnich sezonach Lahti było dla nas szczęśliwe - dwa lata temu swoje pierwsze podium w PŚ wywalczył tutaj Aleksander Zniszczoł, a rok temu Paweł Wąsek. Kacper Tomasiak, pomimo medali IO, wciąż czeka na pucharowe "pudło"... Początek piątkowego konkursu o godzinie 14:30!