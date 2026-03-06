Sandro Pertile zablokował Kacpra Tomasiaka i Macieja Kota. Obaj się spóźnili

Po czwartkowym konkursie indywidualnym mistrzostw świata juniorów w Lillehammer Tomasiak wyruszył w drogę do Lahti. Dziewiętnastoletni skoczek już od piątku ma występować na skoczni Salpausselka. Warto przypomnieć, że medal wywalczony przez Tomasiaka w Norwegii gwarantuje Polsce dodatkową kwotę startową aż do przyszłorocznych MŚJ w Otepää – przypisaną właśnie jemu lub innemu zawodnikowi w wieku juniorskim.

Szybszy wyjazd Tomasiaka z Norwegii oznacza, że reprezentacja polskich juniorów w Lillehammer będzie musiała poradzić sobie w konkursie mikstów oraz w rywalizacji drużynowej bez jednego z medalistów tegorocznych mistrzostw. W Lahti, oprócz aktualnego mistrza Polski, wystąpią także Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Piotr Żyła. Z informacji serwisu skijumping.pl wynika, że wszyscy powinni pojawić się na starcie już w piątkowych zawodach.

Maciej Kot jest tym, który najdłużej czekał na nominację. Opuścił Polskę i dotrze do drużyny w podobnym czasie, co Tomasiak. Obaj zawodnicy nie zdążyli jednak na poranną serię treningową.

W związku z tym sztab szkoleniowy prowadzony przez Macieja Maciusiaka próbował zorganizować dla nich skoki w roli przedskoczków tuż przed rozpoczęciem piątkowych zawodów. Propozycja ta nie została jednak zaakceptowana przez jury z dyrektorem PŚ Sandro Pertile na czele.

W Lahti zaplanowano dwa konkursy indywidualne, ten piątkowy będzie składać się tylko z... jednej serii (dołożonej ze względu na odwołany weekend w Ruce kilkanaście tygodni temu). W sobotę drugi konkurs indywidualny, w niedzielę rywalizacja duetów