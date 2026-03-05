Pilne wieści w sprawie Kacpra Tomasiaka! PZN ogłosił to oficjalnie. Czy odpocznie po medalu w MŚJ?

Kacper Tomasiak nie będzie odpoczywał po kolejnym sukcesie

5 marca zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów

Polski Związek Narciarski poinformował, że skoczek wystartuje w PŚ w Lahti

Kacper Tomasiak z kolejnym medalem. Sukces na MŚJ

Kacper Tomasiak ma za sobą kolejny, wielki sukces w dotychczasowej karierze. 19-letni reprezentant Polski wywalczył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich w Lillehammer. Polak przez cały konkurs prezentował znakomitą formę i do samego końca walczył o złoto, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość Austriaka Stephana Embachera.

Już po pierwszej serii Tomasiak znajdował się w ścisłej czołówce. Zarówno on, jak i Embacher uzyskali po 98 metrów, jednak po przeliczeniu punktów minimalnie prowadził reprezentant Austrii. W drugiej rundzie Embacher utrzymał przewagę i sięgnął po tytuł mistrza świata juniorów, a Polak obronił drugą pozycję, zdobywając srebrny medal.

Kacper Tomasiak wicemistrzem świata! Fenomenalne skoki. Pokonał go tylko znakomity Austriak

Dla zawodnika z Bielska-Białej to kolejny bardzo ważny wynik w ostatnich miesiącach. Tomasiak od pewnego czasu uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia w polskich skokach i po trzech medalach IO jest liderem zespołu. Konkurs w Lillehammer tylko potwierdził jego wysoką formę.

Kacper Tomasiak leci do Lahti! Jest decyzja PZN

Tuż po zakończeniu mistrzostw świata juniorów pojawiły się też ważne informacje dotyczące najbliższych startów młodego skoczka. Polski Związek Narciarski ogłosił, że medal Tomasiaka powiększył kwotę startową dla Polski w Pucharze Świata.

- Medal Kacpra Tomasiaka w MŚJ powiększył kwotę startową dla Polski w Pucharze Świata - poinformowano w komunikacie opublikowanym przez PZN.

Oznacza to, że Tomasiak nie będzie odpoczywał po medalowym występie. 19-latek znalazł się w składzie reprezentacji Polski na najbliższe zawody Pucharu Świata w Lahti. W Finlandii wystąpi razem z Dawidem Kubackim, Pawłem Wąskiem, Maciejem Kotem, Piotrem Żyłą i Kamilem Stochem.