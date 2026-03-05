MŚ juniorów: Kacper Tomasiak wicemistrzem świata juniorów! Embacher bezkonkurencyjny

MŚ juniorów w skokach w Lillehammer. Wyniki na żywo i kolejność:

28. Konrad Tomasiak (Polska)

...

51. Łukasz Łukaszczyk (Polska)

52. Kamil Waszek (Polska)

...

61. Jason Colby (USA)

62. Kacper Tomasiak (Polska)

63. Stephan Embacher (Austria)

Na żywo MŚ juniorów w skokach narciarskich - 5.03.2026 Z brązowym medalem Jason Colby. Srebro dla Kacpra Tomasiaka, a złoto dla Stephana Embachera. 18. miejsce zajął Kamil Waszek, a 20. był Konrad Tomasiak! Stephan Embacher zostaje mistrzem świata juniorów. 98,5 metra! Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem! Piękny skok Kacpra Tomasiaka! Lekko odjechała mu narta! 97 metrów Polaka. Jest liderem! Czekamy na odpowiedź Embachera. Belka w dół na prośbę trenera! A teraz Kacper Tomasiak! Świetny skok Jasona Colby'ego. 96 metrów daje mu prowadzenie! Lukas Haagen wybił się wysoko i poleciał całkiem daleko! 94 metry! Jest jednak liderem. Przewaga z pierwszej serii wystarczyła. 95 metrów Felixa Trunza. Jest liderem przez trudne warunki! Zostało nam pięciu skoczków! Kaimar Vagul poszybował daleko i pobije się w czołówce. 95,5 metra Estończyka i jest... trzeci! Wszystko przez niskie noty za styl. Ilya Myzernykh pofrunął na 95 metrów. Jest liderem! Hektor Kapustik poszybował ładnie, daleko! 95,5 metra Słowaka daje mu prowadzenie. Yann Kullmann wylądował za blisko, by walczyć o pierwszą pozycję. 90,5 metra Niemca daje mu trzecie miejsce. Daleki skok Oddvara Gunneroeda. 95,5 metra! Jest pierwszy! Rozpoczynamy czołową dziesiątkę! Gfrerer po skoku na 89,5 metra ląduje na czwartym miejscu. 90 metrów w wykonaniu Anokiego Pouradiera. Jest drugie miejsce. Dalej prowadzi Holz. Enej Faletic na drugim miejscu. Duża strata skoczków do Niemca! Bardzo ładny skok Janne Holza! 94 metry w jego wykonaniu i jest na pierwszym miejscu. 88 metrów Norwega Walsetha. Jest liderem! Kamil Waszek już pewny miejsca w TOP 20. Kamil Waszek jeszcze czeka. Zabrakło metrów Konradowi Tomasiakowi. Wiało mu w plecy. 88 metrów Polaka. Jest trzeci w tym momencie. Maximilian Gartner też ląduje bliziutko. Waszek zbliża się do drugiej dziesiątki! Sunwoong Jang ląduje bliżej niż Polak i to o 4,5 metra. Wiatr się odwrócił, ale jest dopiero czwarty. Ładny skok Kamila Waszka! Dużo lepszy skok niż w pierwszej serii. 92 metry i jest pierwszy. Simnic ląduje w okolicach punktu K, ale i tak jest rozczarowany... 89,5 metra i jest liderem. Auinger z wiatrem w plecy. 84 metry Austriaka. Drugie miejsce aktualnie! 85 metrów w wykonaniu Svennigsena-Fjelda i jest dopiero trzeci. Zaczynamy drugą serię z ósmej belki! Za moment wracamy do rywalizacji w MŚJ w Lillehammer. Start drugiej serii zaplanowano na 17:45. W drugiej serii zobaczymy jeszcze Konrada Tomasiaka, który jest dziewiętnasty. Na 23. miejscu uplasował się Kamil Waszek. Łukasz Łukaszczyk zajął 33. miejsce w pierwszej serii. Ostatni skok Stephana Embachera. Z niższej belki na prośbę trenera. Poszybował daleko! 98 metrów! Jest pierwszy! Przepiękny skok Kacpra Tomasiaka! Niesamowita próba. Brawo, brawo! 98 metrów! Jest liderem! A teraz Kacper Tomasiak! Jason Colby miał wiatr w plecy, ale poszybował niesamowicie daleko! 98 metrów! Jest pierwszy! 93,5 metra Ilyi Mizernykha. Czwarte miejsce w tym momencie. Felix Trunz leci daleko! Szwajcar liczy się w walce o tytuł. 95 metrów! Niezłe noty za styl i jest drugi. Ładny skok Hektora Kapustika. 92 metry! Jest trzeci! Enej Faletic ląduje w okolicach punktu K. 88 metrów i jest dziewiąty. Lukas Haagen pofrunął daleko! 92,5 metra z jeszcze niższej belki. Austriak miał mocny wiatr w plecy. Jest liderem! 88,5 metra Gunneroeda i ląduje na trzecim miejscu. Lasse Deimel ląduje w okolicach punktu K. Obecnie czwarte miejsce Niemca! Kamil Waszek poradził sobie niewiele lepiej. 84 metry, ale dzięki gorszym warunkom jest na trzynastym miejscu! Łukasz Łukaszczyk ląduje blisko. Nie wyszła mu ta próba... 82 metry i jest na 22. miejscu. Tarik Vanwieren ląduje bardzo blisko... 83,5 metra daje dziewiętnaste miejsce. Janne Holz ląduje w okolicach punktu K. 90 metrów daje mu siódme miejsce. Belka znów powędrowała w dół. 98 metrów po skoku Kaimara Vagula daje mu pierwsze miejsce. Anoki Pouradier po skoku na 95 metrów jest trzeci! 94 metry także w wykonaniu Jaka Kramera. Trzecie miejsce, bo miał lepsze warunki. 94 metry w wykonaniu Yanna Kullmanna. Jest pierwsze miejsce Niemca! 89 metrów Urbana Simnica daje mu siódmą pozycję. Daniił Kalinkin oddał bardzo słaby skok. 77,5 metra daje dopiero 21. miejsce. Alex Reiter skacze 92 metry i ląduje na drugim miejscu. Seigo Sasaki ładnie położył się na nartach, ale 81 metrów nie da mu walki o wiele... Dwunaste miejsce! Znów belka idzie w dół! 96 metrów Thomasa Gfrerrera. Zostaje liderem - bez żadnych wątpliwości. Jesteśmy w połowie stawki! Bardzo dobry skok Konrada Tomasiaka! 93,5 metra w wykonaniu Polaka. Wicelider! Walseth skacze 94 metry i wskakuje na drugą pozycję. 88 metry w wykonaniu Andero Kappa. Trzecie miejsce! Ładna próba. Pyry Kykkanen po skoku na 71 metrów ląduje w drugiej dziesiątce, na jedenastym miejscu. Oleksa Moseichuk nie poszybował daleko z niższej belki. 67 metrów... David Gaal zdyskwalifikowany. 95 metrów Eemeliego Kurttili i wskakuje na pierwsze miejsce. Bardzo ładny skok Fina. Belka idzie w dół! Artyom Meshkov po skoku na 91 metrów jest nowym liderem! Za nami 15 z 63 skoczków. Na razie brak imponujących prób. Na to najprawdopodobniej przyjdzie nam trochę poczekać... Martin Chenetti po skoku na 82,5 metra wskakuje na czwarte miejsce. Sawyer Graves poszybował na 87 metrów. Jest liderem! 81 metrów Henry'ego Lohera i jest na drugim miejscu. David Gaal po skoku na 78,5 metra ląduje na drugim miejscu. Bardzo słaby skok Marka Potancoka. 65,5 metra. Do nie da awansu do drugiej serii. 76 metrów Amerykanina. W pierwszej serii zobaczymy 63 skoczków. Arthur Tirone zaczyna konkurs! Kacper Tomasiak zajął drugie miejsce w serii próbnej. Ale wieści dla Kacpra Tomasiaka! I to tuż przed walką o medal MŚ juniorów Dzisiejsza rywalizacja to nie tylko medale. Więcej o podwójnej stawce MŚJ w załączonym tekście. W stawce 63 zawodników jest czterech Polaków - na czele z potrójnym medalistą olimpijskim, Kacprem Tomasiakiem! Poza nim wystąpią także: jego młodszy brat Konrad Tomasiak, Łukasz Łukaszczyk oraz Kamil Waszek. Witamy w relacji na żywo z konkursu mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich! Początek konkursu w Lillehammer na skoczni HS98 o godzinie 16:45. Wcześniej, o 16, ma rozpocząć się seria próbna.

Mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich budzą w tym roku wielkie emocje za sprawą występu Kacpra Tomasiaka. Nadal trudno uwierzyć, że potrójny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wciąż jest juniorem! Po sukcesach na IO we Włoszech wrócił do kraju i wywalczył mistrzostwo Polski, a teraz wraca do międzynarodowej rywalizacji i jest główną gwiazdą MŚJ w Lillehammer. Ale ma naprawdę poważnego rywala do złota - Austriak Stephan Embacher przyjechał do Norwegii bezpośrednio z zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf, gdzie dwukrotnie był 2. i jako jedyny nawiązał piękną walkę z genialnym Domenem Prevcem.

Skoki dzisiaj na żywo. Kacper Tomasiak z medalem? Wyniki MŚ juniorów 5.03.2026

Dwaj faworyci zadbali o odpowiednie napięcie podczas oficjalnych treningów przed konkursem MŚJ. We wtorkowych seriach równych sobie nie miał Embacher, ale Tomasiak był wtedy dopiero w drodze do Norwegii. W jedynej środowej serii to właśnie Polak okazał się najlepszy, tyle że z udziału w niej zrezygnował Austriak. Pierwsze ich starcie na skoczni normalnej w Lillehammer najprawdopodobniej będzie miało miejsce w serii próbnej przed zawodami, o godzinie 16:00. Pierwsza seria ma się rozpocząć o 16:45. Wśród 63 zawodników są także: Kamil Waszek, Łukasz Łukaszczyk oraz młodszy brat Kacpra, Konrad Tomasiak. Dla każdego z nich miejsce w czołowej "10" MŚJ byłoby sporym sukcesem!