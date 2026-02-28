Domen Prevc najlepszy na mamucie w Bad Mitterndorf. Tylko Kamil Stoch latał w drugiej serii!

Domen Prevc triumfuje w Pucharze Świata na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf, odnosząc piąte z rzędu zwycięstwo.

Polscy skoczkowie nie błysnęli formą – tylko Kamil Stoch awansował do drugiej serii, zajmując 23. miejsce.

Co stoi za dominacją Prevca i dlaczego reszta Polaków nie zdołała pokazać się z lepszej strony?

Domen Prevc wygrał piąty z rzędu w konkurs PŚ, triumfując w sobotę w lotach narciarskich na Kulm w Bad Mitterndorf. Lider cyklu oddał skoki na odległość 213,5 m i 228,5 m. Wyprzedził o zaledwie 1,1 pkt Stephana Embachera. Trzeci był Jonas Schuster.

Dlaczego Kacper Tomasiak nie skacze dzisiaj w PŚ w Bad Mitterndorf?

Piątkowe kwalifikacje przebrnęło tylko dwóch polskich skoczków - Piotr Żyła i Kamil Stoch. Odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki. W konkursie najlepszy z Biało-Czerwonych okazał się kończący karierę Kamil Stoch, który zajął 23. miejsce. Rozczarował Piotr Żyła, który nie awansował do finału i zakończył zawody na 36. pozycji.

W Austrii nie startuje Kacper Tomasiak, potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Trondheim mistrzostwach świata juniorów.

Niedzielny konkurs PŚ w Bad Mitterndorf zaplanowano na godzinę 13.30. O godz. 12 zaczną się kwalifikacje.

