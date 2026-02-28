W sobotę konkurs Pucharu Świata na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf.

W Austrii powalczy dzisiaj dwóch Polaków - Piotr Żyła i Kamil Stoch.

Sprawdź, o której dzisiaj skoki i gdzie oglądać transmisję.

Tylko dwóch polskich skoczków narciarskich - Piotr Żyła i Kamil Stoch - awansowało do sobotniego konkursu Pucharu Świata na mamuciej skoczni Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki. Kwalifikacje wygrał Austriak Stephan Embacher. Żyła uzyskał 208,5 m i zajął 16. miejsce, natomiast Stoch osiągnął 196,5 m, co dało mu 30. pozycję. Do konkursu zakwalifikowała się najlepsza „40”. O pechu może mówić Wąsek (185,5 m), który walkę o 40. pozycję przegrał o 0,1 pkt z reprezentantem gospodarzy Stefanem Kraftem. Joniak (181 m) zajął 43., a Kubacki (169 m) - 48. miejsce.

Dlaczego Kacper Tomasiak nie skacze w ten weekend w PŚ w Bad Mitterndorf? Powody nieobecności

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Trondheim mistrzostwach świata juniorów. Zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Domen Prevc, który o 625 punktów wyprzedza Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Z Polaków najwyżej - na 14. miejscu - jest Kacper Tomasiak.

W skoczni Kulm w Bad Mitterndorf do tej pory zwyciężali dwaj Polacy - Adam Małysz (w 2005 r.) oraz Piotr Żyła (w 2020 r.). Rekordzistą skoczni jest Słoweniec Peter Prevc - 244 metrów.

Skoki dzisiaj: O której godzinie konkurs w Bad Mitterndorf w sobotę 28.02.2026?

Na sobotę 28 lutego 2026 zaplanowano konkurs PŚ w Bad Mitterndorf. Początek o godzinie 13.30. Transmisja na TVN i Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max.

PŚ w Bad Mitterndorf, program zawodów

Sobota, 28.02.2026

12:30 – Seria próbna

13:30 – Konkurs indywidualny

Niedziela, 1.03.2026

12:00 – Kwalifikacje

13:30 – Konkurs indywidualny

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie