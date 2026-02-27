Piotr Żyła pokazał wszystkim, jak się to robi. Kamil Stoch miał sporo szczęścia

Po olimpijskich emocjach najlepsi skoczkowie narciarscy świata wracają do walki w Pucharze Świata. W najbliższy weekend rywalizacja przenosi się do austriackiego Bad Mitterndorf, gdzie na słynnej skoczni mamuciej Kulm (HS235) odbędą się zawody w lotach narciarskich.

Kulm, jak to skocznia do lotów, jest jednym z najbardziej wymagających obiektów w kalendarzu Pucharu Świata. Skocznia, której rozmiar wynosi 235 metrów pozwala zawodnikom osiągać odległości znacznie przekraczające 200 metrów, a nawet wspomniane 253. Najmniejszy błąd w locie może kosztować utratę cennych punktów.

Do konkursu awansowali wspomniani wcześniej Piotr Żyła i Kamil Stoch. Bliski sukcesu był również Paweł Wąsek, ale zabrakło mu... metra. skoczył 185,5 metra. Potem okazało się, że to niemalże wystarczyło, bo Kraft wyprzedził go o 0,1. Okazał się pierwszym w rankingu, który nie dostał się do zawodów (41. miejsce). Z zawodów wycofał się Ren Nikaido, a Anze Lanisek miał problemy z kombinezonem.

Żyła poleciał aż 208,5 metra (16. miejsce), Stoch 196,5 (30. miejsce).

Już po skoku pewni wolnej soboty byli Dawid Kubacki i Klemens Joniak. Pierwszy skoczył jedynie 169 metrów, drugi 181. Kubacki zajął 48. miejsce, a Joniak 43. Na Kulm zabrakło Kacpra Tomasiaka. Nieobecność trzykrotnego medalisty olimpijskiego była zaplanowana od dawna, co w studiu Eurosportu potwierdził trener Maciej Maciusiak.

Kwalifikacje wybrał Stephan Embacher (219 m), drugie miejsca dla Naokiego Nakamury (218,5 m), trzeci był Domen Prevc (208,5 m).

Wyniki kwalifikacji na Kulm: