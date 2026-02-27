Rusza Puchar Świata w skokach narciarskich na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf.

W Austrii powalczy pięciu Polaków, a zabraknie Kacpra Tomasiaka.

Sprawdź, o której dzisiaj skoki i początek kwalifikacji.

Po rywalizacji o medale na olimpijskich skoczniach w Predazzo czas na kolejne emocje w Pucharze Świata. Tym razem skoczkowie narciarscy powalczą na skoczni mamuciej w austriackim Bad Mitterndorf. Nasz bohater Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista zakończonych niedawno igrzysk, wkrótce powalczy w MŚ juniorów w Lillehammer. Dlatego lidera polskiej kadry w Austrii nie zobaczymy. Pod jego nieobecność o punkty PŚ powalczy piątka Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Klemens Joniak.

W Bad Mitterndorf zaplanowano dwa konkursy indywidualne. Na Kulm do tej pory zwyciężali dwaj Polacy - Adam Małysz (w 2005 r.) oraz Piotr Żyła (w 2020 r.). Rekordzistą skoczni jest Słoweniec Peter Prevc - 244 metrów.

Liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Domen Prevc, który ma ogromną przewagę - wyprzedza o 625 punktów Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajmuje 14. miejsce.

Skoki dzisiaj: O której godzinie kwalifikacje w Bad Mitterndorf w piątek 27.02.2026?

Na piątek 27 lutego 2026 zaplanowano kwalifikacje do sobotniego konkursu PŚ w Bad Mitterndorf. Początek kwalifikacji o godzinie 13.30. Transmisja na Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max.

PŚ w Bad Mitterndorf, program zawodów

Piątek, 27.02.2026

11:15 – Oficjalny trening

13:30 – Kwalifikacje

Sobota, 28.02.2026

12:30 – Seria próbna

13:30 – Konkurs indywidualny

Niedziela, 1.03.2026

12:00 – Kwalifikacje

13:30 – Konkurs indywidualny

