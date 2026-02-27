- Rusza Puchar Świata w skokach narciarskich na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf.
- W Austrii powalczy pięciu Polaków, a zabraknie Kacpra Tomasiaka.
- Sprawdź, o której dzisiaj skoki i początek kwalifikacji.
Po rywalizacji o medale na olimpijskich skoczniach w Predazzo czas na kolejne emocje w Pucharze Świata. Tym razem skoczkowie narciarscy powalczą na skoczni mamuciej w austriackim Bad Mitterndorf. Nasz bohater Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista zakończonych niedawno igrzysk, wkrótce powalczy w MŚ juniorów w Lillehammer. Dlatego lidera polskiej kadry w Austrii nie zobaczymy. Pod jego nieobecność o punkty PŚ powalczy piątka Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Klemens Joniak.
W Bad Mitterndorf zaplanowano dwa konkursy indywidualne. Na Kulm do tej pory zwyciężali dwaj Polacy - Adam Małysz (w 2005 r.) oraz Piotr Żyła (w 2020 r.). Rekordzistą skoczni jest Słoweniec Peter Prevc - 244 metrów.
Liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Domen Prevc, który ma ogromną przewagę - wyprzedza o 625 punktów Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajmuje 14. miejsce.
Skoki dzisiaj: O której godzinie kwalifikacje w Bad Mitterndorf w piątek 27.02.2026?
Na piątek 27 lutego 2026 zaplanowano kwalifikacje do sobotniego konkursu PŚ w Bad Mitterndorf. Początek kwalifikacji o godzinie 13.30. Transmisja na Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max.
PŚ w Bad Mitterndorf, program zawodów
Piątek, 27.02.2026
- 11:15 – Oficjalny trening
- 13:30 – Kwalifikacje
Sobota, 28.02.2026
- 12:30 – Seria próbna
- 13:30 – Konkurs indywidualny
Niedziela, 1.03.2026
- 12:00 – Kwalifikacje
- 13:30 – Konkurs indywidualny