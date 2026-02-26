Rywalizował z Tomasiakiem o medale, a tu taki problem! Kłopoty gwiazdy po igrzyskach

Po igrzyskach olimpijskich wraca Puchar Świata w skokach narciarskich.

W najbliższy weekend (28 lutego - 1 marca) czekają nas loty w Kulm.

W Austrii zabraknie Kacpra Tomasiaka, a jego rywal i podwójny medalista IO - Ren Nikaido - napotkał niespodziewane problemy, które torpedują jego powrót do Europy!

Rywal Kacpra Tomasiaka z niespodziewanymi problemami po igrzyskach

Kacper Tomasiak to największy polski bohater zakończonych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, ale w skokach narciarskich można wyróżnić ich znacznie więcej. Na słowa uznania zasługuje między innymi Ren Nikaido - podwójny medalista IO ze skoczni normalnej i dużej. Na tej mniejszej przegrał z Polakiem i zajął 3. miejsce, ex aequo z Gregorem Deschwandenem, a na większej wypadł lepiej. Na półmetku był nawet liderem ze sporą przewagą nad Domenem Prevcem, ale ostatecznie musiał zadowolić się srebrem. Po udanych igrzyskach Japończyk wrócił do kraju, a ta decyzja wywołała niespodziewane problemy przed powrotem do Pucharu Świata! Wszystko wskazuje na to, że Nikaido opuści piątkowe i sobotnie loty w Kulm.

Galeria: Kacper Tomasiak i Ren Nikaido na podium IO

Jak przekazał podwójny medalista olimpijski w mediach społecznościowych, nie mógł opuścić Japonii na czas z powodu awarii samolotu! Opóźniony wylot oznacza, że najprawdopodobniej nie wyrobi się na piątkowe kwalifikacje (godz. 13:30), przez co straci także sobotnie próby.

- Nie mogłem opuścić Japonii z powodu problemów technicznych w samolocie oraz przepisów o zakazie lotów po północy na lotnisku Narita. Właśnie organizuję nowe połączenie do Europy, ale wygląda na to, że nie zdążę na pierwszy konkurs Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Bez względu na wszystko, postaram się pojawić na niedzielnych zawodach - zapowiedział Nikaido, cytowany przez Skijumping.pl.

Poza nim w składzie Japonii na loty w Bad Mitterndorf znaleźli się: Ryoyu Kobayashi, Naoki Nakamura, Tomofumi Naito i Yukiya Sato. Pierwsze piątkowe próby w oficjalnych treningach już od godziny 11:15.