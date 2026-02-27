Tomasiak podwójnie złoty! Prawie 20 pkt przewagi. Zaraz walka o kolejne medale

19-letni Kacper Tomasiak stał się po igrzyskach olimpijskich sportowym bohaterem całej Polski.

Coraz większe sukcesy na skoczni odnosi jego 17-letni brat - Konrad!

Już niedługo obaj Tomasiakowie powalczą o medale MŚ juniorów dla Polski. Dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.

Tomasiak podwójnie złoty, rodzinna dominacja na skoczni

Kacper Tomasiak na igrzyskach olimpijskich wywalczył 3 medale, a po powrocie do kraju został mistrzem Polski, przez co można zapomnieć, że wciąż jest juniorem. Multimedalista tegorocznych IO jest największą gwiazdą zbliżających się mistrzostw świata juniorów, które w dniach 2-8 marca odbędą się w norweskim Lillehammer. Ale w walce o medale, zwłaszcza w konkursie drużynowym, może też liczyć się jego młodszy brat. Konrad Tomasiak także może pochwalić się coraz większymi sukcesami, a te ostatnie zapewnił sobie tuż przed wyjazdem do Norwegii!

Brat Kacpra Tomasiaka już staje na podium dla Polski! A za rogiem MŚ juniorów

87

W drugiej połowie lutego 17-letni brat najlepszego polskiego skoczka tego sezonu wystrzelił z formą i zapewnił sobie miejsce w składzie na MŚ juniorów. Zaczął od efektownego zwycięstwa w zawodach Orlen Cup na Średniej Krokwi, a kilka dni później na tej samej skoczni po raz pierwszy stanął na podium międzynarodowych zawodów dla Polski w cyklu Alpen Cup! Formę potwierdził w seniorskich mistrzostwach kraju, w których zajął 8. miejsce - tylko za swoim bratem, Dawidem Kubackim, Pawłem Wąskiem, Kamilem Stochem, Klemensem Joniakiem, Piotrem Żyłą i Aleksandrem Zniszczołem. A kilka dni później został podwójnym złotym medalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zakopanem!

Konrad Tomasiak najpierw zdeklasował rywali w kategorii Junior Młodszy (roczniki 2008-2009) na Wielkiej Krokwi. Po skokach na odległość 136 i 131,5 m wygrał z drugim Szymonem Sarniakiem - również powołanym na MŚJ - o 26,8 pkt! Dominację potwierdził na Średniej Krokwi (HS105), gdzie skoki na 99 i 102,5 m dały mu 19 pkt przewagi nad drugim Michałem Obtułowiczem! W kategorii Junior (2006-2007) złotymi medalami podzielili się Kamil Waszek i Łukasz Łukaszczyk, którzy także zostali powołani na juniorski czempionat w Lillehammer.

Dlaczego Kacper Tomasiak nie skacze w ten weekend w PŚ w Bad Mitterndorf? Powody nieobecności

Konkurs skoczków na MŚ juniorów odbędzie się w czwartek, 5 marca. Drużynowy dwa dni później - w sobotę. Polska z braćmi Tomasiakami w takiej formie z pewnością będzie wśród głównych kandydatów do złota!