Ogromna afera o brata Kacpra Tomasiaka! "Zaczynam się o Konrada bać"

Artykuł dotyczy Konrada Tomasiaka, 17-letniego brata Kacpra Tomasiaka, który również jest utalentowanym skoczkiem narciarskim.

Konrad zdobył dwa złote medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, wzbudzając duże zainteresowanie i wywołując porównania do starszego brata.

Członek zarządu PZN, Rafał Kot, apeluje o spokój i unikanie wywierania presji na młodym zawodniku, podkreślając, że talent to za mało, by osiągnąć sukces w skokach narciarskich.

Afera wokół Konrada Tomasiaka. Wkracza członek zarządu PZN

Kacper Tomasiak krótko po swoich 19. urodzinach zdobył trzy medale na Igrzyskach Olimpijskich 2026. Woda sodowa jednak do głowy mu nie uderzyła. Nastolatek twardo stąpa po ziemi, o czym świadczyć może choćby jego stosunek do finansów i nauki. Skoczek w zeszłym roku ze świetnymi wynikami zdał maturę, a pieniądze, które zarobił dzięki wynikom na igrzyskach, zamierza zainwestować. Wszyscy liczą na to, że Kacper Tomasiak jeszcze przez wiele lat będzie odnosił wielkie sukcesy sportowe, ale wkrótce może mieć poważnego konkurenta. I to ze strony rodzonego brata! Konrad Tomasiak właśnie zdobył dwa złote medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, deklasując swoich rywali. Brat trzykrotnego medalisty olimpijskiego już teraz wzbudza wielkie zainteresowanie. Z tego powodu zrobiła się nawet ogromna afera! Sytuację stara się opanować członek zarządu PZN Rafał Kot, który zdaje sobie sprawę z tego, że zbyt duży szum wokół młodziana może mu zaszkodzić.

Brat Kacpra Tomasiaka w centrum uwagi. "Zaczynam się o Konrada bać"

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Kot wskazał na to, że Konrad Tomasiak "ma lepsze wyniki niż Kacper w jego wieku", ale apeluje o spokój.

Wiele mówi się o jego potencjalnym suficie, także w środowisku. Tylko, jak czytam niektóre spekulacje, to zaczynam się o Konrada bać. Niektóre media namaściły go na jakiegoś mesjasza polskich skoków. Chłopak ma 17 lat. Przestańmy robić takie rzeczy, dajmy mu się w spokoju rozwijać

- grzmi członek zarządu PZN. Plusem jest to, że - jak zapewnia Rafał Kot - brat Kacpra Tomasika "jest w dobrych rękach". - Nie zmienia to faktu, że stuprocentowa izolacja od takiej otoczki w dzisiejszych czach nie jest możliwa. Gdy zamkniesz drzwi, wiadomości wejdą oknami. W świecie social mediów Konrad i tak będzie czytał pewne rzeczy, rozmawiał o nich w szkole - zauważa działacz, który przypomina, że w sporcie, w tym w skokach narciarskich, nie zawsze wielkie talenty spełniają pokładane w nich nadzieje.

Różne czynniki mogą prowadzić do takiej sytuacji. Konrad jest na początku drogi. Jego kariera jeszcze się nie zaczęła. Wygląda obiecująco, ale dajmy mu spokój. Po pierwsze, takie przewidywania nie mają żadnego sensu, po drugie tylko szkodzą. Talentu odmówić mu nie można, ale w skokach to bardzo mały kapitał. Bez ciężkiej pracy i odpowiedniej synergii z czynnikami zewnętrznymi, nie da się osiągnąć sukcesu w tym sporcie

- podkreśla Rafał Kot.