Dlaczego Kacper Tomasiak nie skacze dzisiaj w PŚ w Bad Mitterndorf? Powody nieobecności

Kacper Tomasiak, zdobywca trzech medali olimpijskich, nie wystąpi w Pucharze Świata w Bad Mitterndorf.

Polskiego skoczka zabraknie na mamuciej skoczni Kulm, co wywołało pytania wśród kibiców.

Dowiedz się, dlaczego trener Maciej Maciusiak podjął taką decyzję i jakie są dalsze plany Kacpra Tomasiaka.

Przed nami loty na austriackim mamucie w Bad Mitterndorf. W ten weekend Polskę reprezentować będą w konkursach PŚ Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Klemens Joniak. Wielkim nieobecnym będzie tym razem Kacper Tomasiak. Dlaczego go zabraknie?

Dlaczego Kacper Tomasiak nie skacze w PŚ w Bad Mitterndorf?

Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista zakończonych niedawno igrzysk, wkrótce powalczy w MŚ juniorów w Lillehammer. Dlatego lidera naszej kadry w Austrii nie zobaczymy. Trener Maciej Maciusiak uznał, że lepiej będzie, jeżeli 19-letni skoczek odpocznie i skupi się na przygotowaniach do MŚ juniorów, które odbędą się już w dniach 4-8 marca w Lillehammer. - Jeszcze zanim rozmawialiśmy z trenerem na ten temat, to też zastanawiałem się, co bym wolał. Ale tak na dobrą sprawę, to żadna decyzja nie przeważyła jakoś nad drugą. Argumenty za tym, żeby pojechać i za tym, żeby nie pojechać równoważyły się w mojej głowie - przyznał Kacper Tomasiak w rozmowie z TVP Sport.

Zdaniem Adama Małysza największym zagrożeniem dla Kacpra Tomasiaka są teraz pokusy życia codziennego, które pojawiają się wraz z nagłą popularnością. - Najważniejsze teraz jest to, żeby nie dał się wciągnąć w tzw. towarzystwo, czyli dobrych kolegów. "A chodź tutaj na dyskotekę, chodź tutaj na jakieś piwko itd"., bo teraz będzie bardzo dużo takich propozycji. Tutaj na pewno można tylko i wyłącznie apelować, żeby jak najbardziej chronić go od tego - ostrzega Adam Małysz.

PŚ w Bad Mitterndorf, program zawodów

Piątek, 27.02.2026

11:15 – Oficjalny trening

13:30 – Kwalifikacje

Sobota, 28.02.2026

12:30 – Seria próbna

13:30 – Konkurs indywidualny

Niedziela, 1.03.2026

12:00 – Kwalifikacje

13:30 – Konkurs indywidualny

