Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski, jest faworytem Mistrzostw Świata Juniorów w skokach narciarskich.

W Lillehammer Tomasiak zmierzy się z silnym rywalem, Stephanem Embacherem, który również prezentuje wysoką formę.

Polski występ może zapewnić dodatkowe miejsce w Pucharze Świata. Sprawdź, o której godzinie startują skoki dzisiaj!

Przed sezonem mówiło się, że Kacper Tomasiak ma zbierać doświadczenie w Pucharze Świata, a w juniorskim czempionacie w Lillehammer powalczyć o najwyższe cele. Mało kto się spodziewał, że młody Polak na Lysgaardsbakken wystąpi w roli multimedalisty olimpijskiego. Młodzieżowiec zdobył we Włoszech srebro i brąz w konkursach indywidualnych oraz drugie miejsce w rywalizacji duetów.

Szalony plan Kacpra Tomasiaka na MŚ juniorów?! Trener nie zaprzecza

Największym rywalem Kacpra Tomasiaka będzie zwycięzca olimpijskich duetów w Predazzo. Stephan Embacher podczas ostatnich zawodów na Kulm (dwa razy drugie miejsce w konkursach Pucharu Świata) pokazał, że wciąż ma olimpijską formę. Austriak przeniósł ją ze skoczni do lotów na mały obiekt w Lillehammer. Podczas pierwszych treningów na Lysgaardsbakken (HS98) oddał skoki na odległość 95,5 m i 102 m. Wygrał oba pierwsze treningi, za każdym razem skacząc z krótszego rozbiegu od reszty stawki. Tomasiaka na pierwszych treningach jeszcze nie było. Środową serię treningową wygrał już Polak. Poszybował na odległość 94 metrów.

Czy Kacper Tomasiak zdobędzie kolejny medal? Trener Maciusiak ostrzega

Dobry występ Kacpra Tomasiaka w Norwegii może zaprocentować w seniorskiej rywalizacji. Oprócz medali do zdobycia – w Lillehammer można też wywalczyć dodatkowe miejsce dla reprezentacji w startach w Pucharze Świata w przyszłym sezonie. Otrzyma ją kraj, którego zawodnik stanie na podium. Oprócz Tomasiaka w drużynie znaleźli się jego młodszy brat Konrad oraz Łukasz Łukaszczyk, Szymon Sarniak i Kamil Waszek.

Skoki dzisiaj: O której godzinie MŚ Juniorów w czwartek 5 marca 2026?

Na czwartek 6 marca 2026 zaplanowano konkurs indywidualny w Mistrzostwach Świata Juniorów. Początek konkursu indywidualnego w MŚJ o godzinie 16:30. Transmisja TV na TVP Sport.

