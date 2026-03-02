Szalony plan Kacpra Tomasiaka na MŚ juniorów?! Trener nie zaprzecza

Ze względu na mistrzostwa świata juniorów Kacper Tomasiak ominął już zawody Pucharu Świata w Bad Mitterndorf.

Polski skoczek stanie do walki o medal MŚ juniorów w czwartek, 5 marca.

Dzień później, 6 marca, rozpoczyna się weekend PŚ w Lahti i niewykluczone, że Tomasiak już tam dołączy do seniorskiej kadry!

Więcej o tym planie opowiedział główny trener polskich skoczków - Maciej Maciusiak.

Kacper Tomasiak faworytem MŚ juniorów

Tegoroczne mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich są dla polskich kibiców wyjątkowo interesujące. Kacper Tomasiak, potrójny medalista igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, uchodzi za głównego faworyta do złota. Jego największym rywalem w Lillehammer będzie rok starszy Austriak, Stephan Embacher, który błyszczał podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Dwukrotny mistrz świata juniorów będzie musiał jednak przystosować się po lotach do zdecydowanie mniejszej skoczni normalnej, która jest konikiem polskiego wicemistrza olimpijskiego. Tomasiak właśnie ze względu na MŚ juniorów opuścił po igrzyskach loty w Austrii, ale okazuje się, że wcale nie musi stracić więcej konkursów Pucharu Świata!

Medal i szybki powrót do Pucharu Świata?

Już podczas weekendu PŚ na Kulm pojawiły się pytania o najbliższe starty najlepszego polskiego skoczka tego sezonu. Trener Maciej Maciusiak w niedzielnym studiu TVN zdradził, że Tomasiak ma na MŚ juniorów wystąpić dopiero w środowym treningu i następnego dnia w indywidualnym konkursie. Przed sezonem była to docelowa impreza 19-latka, ale teraz przerósł już juniorską kategorię i po ważnym indywidualnym występie (poza medalem m.in. dodatkowe miejsce startowe dla Polski) może ruszyć w podróż z Norwegii do Finlandii na PŚ w Lahti!

Trener Maciusiak w telewizyjnej rozmowie nie wykluczył, że Tomasiak dołączy w najbliższy weekend do kolegów. - Najpierw start w konkursie indywidualnym w Lillehammer, a potem zobaczymy - podsycił atmosferę po lotach na Kulm w rozmowie ze Skijumping.pl.

Taki ruch wiązałby się najprawdopodobniej z absencją w sobotnim konkursie drużynowym MŚ juniorów (godz. 12:30) oraz... szaleńczą podróżą do Finlandii. Indywidualny konkurs w Lillehammer zaplanowano w czwartek na godzinę 16:30, skończy się więc około 18. Tymczasem w piątek w Lahti pierwszy, jednoseryjny konkurs w zastępstwie za odwołane zawody w Ruce zaplanowano już na 14:30! W sobotę o 17 odbędą się tradycyjne zawody poprzedzone kwalifikacjami (godz. 15:30), a weekend zwieńczą niedzielne zmagania duetów (15:00).

