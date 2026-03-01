Adam Małysz czy Kamil Stoch? Kacper Tomasiak usłyszał pytanie. Nie wywinął się, musiał odpowiedzieć!

Kacper Tomasiak, po zdobyciu trzech medali na Igrzyskach Olimpijskich 2026, jest porównywany do Adama Małysza i Kamila Stocha, a zapytany o to, na kim się wzorował, nie wykręcił się od odpowiedzi

Tomasiak planuje zainwestować większość zarobionych dzięki medalom pieniędzy w nieruchomości, aby zabezpieczyć się finansowo na przyszłość.

Artykuł zestawia osiągnięcia Małysza i Stocha, podkreślając, że Małysz czterokrotnie wygrywał Puchar Świata i zdobywał złoto na mistrzostwach świata, a Stoch ma trzy złote medale olimpijskie i sześć medali mistrzostw świata.

Kacper Tomasiak rozchwytywany z każdej strony

Kacper Tomasiak po tym, jak zrobił furorę na Igrzyskach Olimpijskich 2026, gdzie zdobył trzy medale (srebrny i brązowy w konkursach indywidualnych i srebrny w duetach) jest rozchwytywany z każdej strony. Po powrocie do Polski Kacper Tomasiak był witany przez fanów niczym król. Spotkał się też z Karolem Nawrockim. W Pałacu Prezydenckim stawił się wraz z prezesem PZN Adamem Małyszem, trenerem Maciejem Maciusiakiem i kolegą z reprezentacji, a także partnerem z konkursu duetów Pawłem Wąskiem. Panowie otrzymali prezenty zapakowane w eleganckie niebieskie torebki. Kacper Tomasiak mimo wrzawy, która cały czas wokół niego panuje, twardo stąpa po ziemi.

Galeria: Adam Małysz, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek na spotkaniu z Karolem Nawrockim

45

Kacper Tomasiak o pieniądzach

Dowodem na to jest choćby jego stosunek do pieniędzy. Szacuje się, że dzięki medalom olimpijskim Kacper Tomasiak wzbogacił się o około 2 mln złotych. Niejednemu chłopakowi od takiej kasy zawróciłoby się w głowie i szybko by ją przepuścił. Zawodnik z Bielska-Białej ma inny plan.

Kacper Tomasiak na tajemniczym spotkaniu z "grubymi rybami" w wąskim gronie. Dostał ciastko. Zdjęcia trafiły do sieci!

Na pewno większą część przeznaczę na jakieś mieszkania albo coś w stylu właśnie takiej bardziej inwestycji, bo w sporcie te pieniądze czasami się szybko kończą, jeżeli po prostu tej formy brakuje albo się przydarzą jakieś rzeczy niezależne od nas i po prostu już przestaniemy zarabiać z tego sportu, to wtedy na taką ewentualność warto się tak zabezpieczyć, kiedy już te pieniądze są, bo jednak później różnie może być

- dojrzale zauważył w rozmowie z "Super Expresem". Podczas wywiadu padło też pytanie dotyczące dwóch najlepszych polskich skoczków w historii. Adam Małysz czy Kamil Stoch? Na kim wzorował się Kacper Tomasiak?

Kacper Tomasiak zapytany wprost. Adam Małysz czy Kamil Stoch?

19-letni skoczek został zapytany przez dziennikarza "SE" Przemysława Ofiarę o to, czy chciał być "nowym" Adamem Małyszem, czy "nowym" Kamilem Stochem. Kacper Tomasiak został postawiony w trudnej sytuacji, bo z jednej strony wspomniany został prezes PZN, a z drugiej jego starszy kolega z reprezentacji Polski. Od odpowiedzi jednak uciec się nie dało. Trzykrotny medalista olimpijski się nie wywinął. - Kto był Twoim idolem? - zapytał wprost nasz dziennikarz.

Adam Małysz w knajpie po spotkaniu z prezydentem! Nie był sam [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Kiedy zaczynałem skakać, to było na tyle dawno, że nie pamiętam dokładnie wszystkiego, ale wydaje mi się, że wtedy jednak bardziej nowym Adamem Małyszem, ale to później też nie wiem, czy się to zmieniło, ale raczej tak już starałem się podchodzić do tego, żeby być po prostu sobą, a nie naśladować kogoś innego, więc tutaj pod tym względem raczej starałem się po prostu skupiać na swoich skokach, a nie aż tak bardzo skupiać się czy oglądać się na innych

- odparł Kacper Tomasiak.

Galeria: Tak zmienił się Adam Małysz. Od chłopca do dyrektora

57

Adam Małysz i Kamil Stoch sukcesy i osiągnięcia

Kacper Tomasiak zapewne wiele razy zastanawiał się nad tym, kto był lepszy. Adam Małysz czy Kamil Stoch? Obaj mają ogromne osiągnięcia, ale ich sukcesy są różne. Małysz cztery razy wygrywał Puchar Świata i cztery razy zdobywał złoto na mistrzostwach świata. Do kolekcji brakuje mu tylko złotego medalu olimpijskiego. Na igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku zdobył srebro i brąz, a w Vancouver (2010 r.) - dwa srebra. Kamil Stoch z kolei w swojej kolekcji ma aż trzy złote medale olimpijskie (dwa z Soczi i jeden z Pjongczangu). Do tego doszedł jeszcze brąz w konkursie drużynowym na południowokoreańskich igrzyskach. Stoch ma także sześć medali mistrzostw świata (dwa złote, jeden srebrny i trzy brązowe), ale aż cztery z nich zdobył w konkursie drużynowym. Dużą przewagę nad młodszym kolegą ma Adam Małysz, jeśli chodzi o zdobyte Kryształowe Kule za wybranie Pucharu Świata. Obecny prezes PZN - jak pisaliśmy - ma cztery trofea, a Kamil Stoch "tylko" dwa.