W niedzielę kwalifikacje i drugi konkurs Pucharu Świata na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf.

W kwalifikacjach powalczy piątka Polaków - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki

Sprawdź, o której dzisiaj skoki i gdzie oglądać transmisję.

Domen Prevc wygrał piąty z rzędu w konkurs PŚ, triumfując w sobotę w lotach narciarskich na Kulm w Bad Mitterndorf. Słoweniec oddał skoki na odległość 213,5 m i 228,5 m. Wyprzedził o zaledwie 1,1 pkt Stephana Embachera. Trzeci był Jonas Schuster. Piątkowe kwalifikacje przebrnęło tylko dwóch polskich skoczków - Piotr Żyła i Kamil Stoch. Odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki. W konkursie najlepszy z Biało-Czerwonych okazał się kończący karierę Kamil Stoch, który zajął 23. miejsce. Rozczarował Piotr Żyła, który nie awansował do finału i zakończył zawody na 36. pozycji.

Dlaczego Kacper Tomasiak nie skacze dzisiaj w PŚ w Bad Mitterndorf?

W Bad Mittenrndorf nie startuje Kacper Tomasiak, potrójny medalista igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. To dlatego, że wkrótce powalczy w MŚ juniorów w Lillehammer. Trener Maciej Maciusiak uznał, że lepiej będzie, jeżeli 19-letni skoczek odpocznie i skupi się na przygotowaniach do MŚ juniorów, które odbędą się już w dniach 4-8 marca w Lillehammer.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w niedzielę konkurs w Bad Mitterndorf?

Na niedzielę 1 marca 2026 zaplanowano kwalifikacje i drugi konkurs PŚ w Bad Mitterndorf. Początek kwalifikacji o godzinie 12. Konkurs zacznie się o godzinie 13.30. Transmisja na TVN i Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max.

PŚ w Bad Mitterndorf, program zawodów

Niedziela, 1.03.2026

12:00 – Kwalifikacje

13:30 – Konkurs indywidualny

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie