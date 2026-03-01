O której godzinie skoki dzisiaj? W niedzielę 1 marca 2026 drugi konkurs PŚ na mamucie w Bad Mitterndorf!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-01 10:08

Skoki dzisiaj (niedziela, 1 marca 2026) to drugi konkurs PŚ na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf. Wczoraj zwyciężył Domen Prevc, dla którego był to już piąty z rzędu triumf w PŚ. Do drugiej serii awansował tylko jeden Polak - Kamil Stoch zajął 23. miejsce. Sprawdź, o której skoki dzisiaj, w niedzielę 1.03.2026.

O której godzinie skoki dzisiaj? W niedzielę 1.03.2026 drugi konkurs PŚ w Bad Mitterndorf!

Autor: Skraba Paweł / Super Express
  • W niedzielę kwalifikacje i drugi konkurs Pucharu Świata na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf.
  • W kwalifikacjach powalczy piątka Polaków - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki
  • Sprawdź, o której dzisiaj skoki i gdzie oglądać transmisję.

Domen Prevc wygrał piąty z rzędu w konkurs PŚ, triumfując w sobotę w lotach narciarskich na Kulm w Bad Mitterndorf. Słoweniec oddał skoki na odległość 213,5 m i 228,5 m. Wyprzedził o zaledwie 1,1 pkt Stephana Embachera. Trzeci był Jonas Schuster. Piątkowe kwalifikacje przebrnęło tylko dwóch polskich skoczków - Piotr Żyła i Kamil Stoch. Odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki. W konkursie najlepszy z Biało-Czerwonych okazał się kończący karierę Kamil Stoch, który zajął 23. miejsce. Rozczarował Piotr Żyła, który nie awansował do finału i zakończył zawody na 36. pozycji.

Dlaczego Kacper Tomasiak nie skacze dzisiaj w PŚ w Bad Mitterndorf?

W Bad Mittenrndorf nie startuje Kacper Tomasiak, potrójny medalista igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. To dlatego, że wkrótce powalczy w MŚ juniorów w Lillehammer. Trener Maciej Maciusiak uznał, że lepiej będzie, jeżeli 19-letni skoczek odpocznie i skupi się na przygotowaniach do MŚ juniorów, które odbędą się już w dniach 4-8 marca w Lillehammer.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w niedzielę konkurs w Bad Mitterndorf?

Na niedzielę 1 marca 2026 zaplanowano kwalifikacje i drugi konkurs PŚ w Bad Mitterndorf. Początek kwalifikacji o godzinie 12. Konkurs zacznie się o godzinie 13.30. Transmisja na TVN i Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max.

PŚ w Bad Mitterndorf, program zawodów

Niedziela, 1.03.2026

  • 12:00 – Kwalifikacje
  • 13:30 – Konkurs indywidualny
