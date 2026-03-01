Szaleństwo na Kulm. Piotr Żyła skrzywdzony przez sędziów?

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-03-01 15:25

Piotr Żyła narobił kibicom apetytów po pierwszej serii lotów na Kulm. Walczył o podium, ale spadł na 10. miejsce. Latał jednak dzielnie, bo najlepiej z Polaków. Pozostali nie awansowali do 2. serii. Zgodnie z przedolimpijską tradycją – w swojej lidze latał Domen Prevc. Wygrał w sobotę, zwyciężył również w niedzielę.

Piotr Żyła

i

Autor: Associated Press Piotr Żyła

Żyła po skoku na odległość 222 metrów zajmował szóste miejsce i tracił jedynie 6,4 punktu do podium. Polak plasował się przed Tomofumim Naito, który jednak znokautował go odległością w drugiej serii. Japończyk skoczył 242,5 metra (nowy rekord życiowy, kolejny zresztą tego weekendu na Kulm), dlatego przed skokiem Żyły rozbieg został mocno skrócony. W tej nadmiernej ostrożności jury "Wiewiór" ucierpiał, bowiem nie dał rady polecieć dalej niż 211,5 metra.

ZOBACZ TEŻ: Adam Małysz czy Kamil Stoch? Kacper Tomasiak usłyszał pytanie. Nie wywinął się, musiał odpowiedzieć!

Sędziowie jeszcze bardziej skrócili rozbieg przed skokami Stephana Embachera i Domena Prevca, którzy w miniony weekend na Kulm latali najdalej. I choć Austriak chciał rzucić wyzwanie Słoweńcowi, to Prevc – ponownie – był nieosiągalny. W pierwszej serii skoczył 238 m (z niżej ustawionej belki od liderującego wtedy Embachera, który skoczył 240,5 metra), w drugiej... 245,5 metra. Bijąc wieloletni rekord skoczni brata Petera. Jako szósty zawodnik w historii wygrał szósty konkurs Pucharu Świata z rzędu. Może zostać pierwszym, który wygra siedem.

Adam Małysz, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek na spotkaniu z Karolem Nawrockim [Zdjęcia]

Adam Małysz zajechał do Karola Nawrockiego
Galeria zdjęć 45

Pozostali reprezentanci Polski nie zdołali awansować do finałowej serii. Kamil Stoch zakończył rywalizację na 33. miejscu po skoku na 191,5 m, Dawid Kubacki był 37. (189 m), a Paweł Wąsek uplasował się na 39. pozycji z wynikiem 181,5 m. Klemens Joniak nie przeszedł kwalifikacji.

ZOBACZ TEŻ: Tak Kacper Tomasiak wyda kasę za medale igrzysk. "W sporcie pieniądze szybko się kończą"

Szansa na rehabilitację w weekend w Lahti. W piątek nietypowy konkurs, bowiem jednoseryjny. W zastępstwie za odwołane kilkanaście tygodni temu zawody w Ruce

PIOTR ŻYŁA
KULM