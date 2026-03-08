Skoki w Lahti: Stoch i Tomasiak nie zawiedli, ale to za mało! Do podium zabrakło sporo

Polski duet zajął siódme miejsce w Pucharze Świata w skokach w Lahti

Skoki w Lahti: Polska siódma w konkursie duetów

Polacy nie powalczyli o podium w konkursie duetów Pucharu Świata w Lahti. Kamil Stoch i Kacper Tomasiak awansowali do finałowej serii, ale ostatecznie zajęli odległe miejsce. Dla Stocha był to jednocześnie symboliczny, ostatni występ na legendarnej skoczni w Finlandii.

Kamil Stoch i Kacper Tomasiak nie odegrali głównej roli w konkursie duetów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Polska para wprawdzie awansowała do finałowej serii i znalazła się w najlepszej ósemce zawodów, jednak nie była w stanie włączyć się do walki o podium. Biało-czerwoni wyprzedzili w finałowej rundzie jedynie reprezentację Stanów Zjednoczonych. Do czołówki zabrakło jednak sporo punktów.

Dla Kamila Stocha był to szczególny konkurs. Trzykrotny mistrz olimpijski po raz ostatni wystąpił na legendarnej skoczni w Lahti. Doświadczony polski zawodnik oddał trzy bardzo równe próby – skoczył 121,5 metra, 122,5 metra oraz 122 metry. Różnica między jego skokami wyniosła zaledwie metr, a styl – jak zwykle w jego przypadku – był na bardzo wysokim poziomie.

Zabrakło metrów Kacpra Tomasiaka. Sensacyjna Finlandia!

Tym razem więcej problemów miał jego partner z drużyny. Kacper Tomasiak popełnił błąd już w pierwszej próbie. 19-letni zawodnik, który niedawno zdobył trzy medale olimpijskie w Predazzo, wylądował na 116 metrze i stracił sporo punktów do rywali. W trzeciej serii ponownie skoczył dokładnie tyle samo. Choć Polacy nie zawiedli i zaprezentowali solidne skoki, to w rywalizacji duetów okazało się to niewystarczające, by nawiązać walkę z najlepszymi reprezentacjami świata.

Sensacyjnie na podium znalazła się reprezentacja Finlandii - pierwszy raz od dwunastu lat. Niko Kytosaho i Antti Aalto sprawili się znakomicie i zajęli trzecie miejsce przed swoją publicznością. Wygrali Austriacy, którzy wyprzedzili Słoweńców.