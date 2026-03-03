Prezes PKOl Radosław Piesiewicz potwierdził swoje zarobki w wysokości 58,5 tys. zł brutto, wywołując dyskusję publiczną.

Piesiewicz bronił wysokiej pensji, argumentując, że przejął dodatkowe obowiązki i nigdy nie zamierzał pracować społecznie.

Pomimo utraty wsparcia spółek Skarbu Państwa i ważnego sponsora, prezes zapewnia o stabilności finansowej PKOl i wypłacie nagród dla sportowców.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kulisach zarobków prezesa PKOl i wpływie na nagrody dla sportowców? Przeczytaj cały artykuł!

Piesiewicz: "Za pracę należy się wynagrodzenie"

\Wysokość pensji prezesa PKOl została oficjalnie potwierdzona. Radosław Piesiewicz nie unikał odpowiedzi na pytania o swoje zarobki i stanowczo bronił decyzji o podwyżce, którą, jak zaznaczył, zaakceptowało prezydium komitetu na wniosek skarbnika Grzegorza Kotowicza.

- Od początku, kiedy walczyłem o prezesurę w PKOl, mówiłem, że ja nie będę pracował za darmo. Nikt w tym kraju nie pracuje za darmo - powiedział szef PKOl.

Przeczytaj także: Konflikt Małysz - Piesiewicz. Minister sportu się nie certoli! Uderza w prezesa PKOl

Piesiewicz wyjaśnił, że jego wyższe wynagrodzenie jest wynikiem przejęcia nowych zadań. Jak stwierdził, jego pensja nie pochodzi ze środków sponsorskich, a jest efektem restrukturyzacji.

- Przejąłem kompetencje dwóch wiceprezesów; oni przestali zarabiać, a mi dołożono zadań, dlatego dostałem podwyżkę - tłumaczył na antenie RMF FM. Dodał również, że uczciwa praca zasługuje na godziwą zapłatę. - Uważam, że za pracę należy się wynagrodzenie, uczciwa praca jest ważna, a nie udawanie i okradanie swojego pracodawcy - stwierdził.

A co z nagrodami dla sportowców?

Kwestia zarobków prezesa pojawiła się w trudnym dla PKOl momencie. Organizacja straciła wsparcie ze strony spółek Skarbu Państwa, co Piesiewicz nazwał elementem „walki politycznej”. Mimo to zapewnił, że finanse komitetu są stabilne, a sportowcy nie muszą martwić się o swoje nagrody za wyniki osiągnięte podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Ostatnio z PKOl-em rozstał się też jeden ze sponsorów – Polkomtel.

Zobacz też: Piesiewicz ujawnia. Nawrocki dał zielone światło do likwidacji ważnego ministerstwa

Prezes PKOl uspokoił, że pieniądze na ten cel są zabezpieczone, a środki na jego pensję pochodzą z „innego katalogu wydatków”.

- Na sto procent je dostaną - zapewnił, potwierdzając jednocześnie, że uroczysta Gala Olimpijska, na której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 11 kwietnia.

30

ADAM MAŁYSZ O AFERZE OLIMPIJSKIEJ I ROZMOWACH Z RADOSŁAWEM PIESIEWICZEM. CO ZE SKOCZKAMI?