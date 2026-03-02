Semirunnij i Kurakowa w pierwszym rzędzie u Nawrockiego! Zaroiło się od prezentów

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zakończyły się 22 lutego.

Reprezentanci Polski wrócili już do kraju, a w poniedziałek 2 marca spotkali się z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wśród gości byli m.in. Władimir Semirunnij, Jekaterina Kurakowa i Aleksandra Król-Walas.

W Pałacu Prezydenckim z tej okazji wręcz zaroiło się od prezentów!

Olimpijczycy spotkali się u Karola Nawrockiego po igrzyskach

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo powoli stają się już tylko wspomnieniem. Reprezentanci Polski wywalczyli w ich trakcie cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy. Przełożyło się to na 21. miejsce w klasyfikacji medalowej ZIO 2026, którą wygrała Norwegia z rekordowym dorobkiem 41 medali, w tym aż 18 złotych. Trzy polskie medale są zasługą skoczków narciarskich - Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, który wystąpił z podwójnym indywidualnym medalistą w konkursie duetów. Właśnie z nimi spotkał się najpierw prezydent Karol Nawrocki, w czym pomógł fakt, iż rywalizacja skoczków skończyła się już w połowie igrzysk i wcześniej wrócili do Polski. Tydzień później głowa państwa ugościła w Pałacu Prezydenckim pozostałą część olimpijskiej reprezentacji Polski.

Polecamy: Władimir Semirunnij drży o bezpieczeństwo swoich rodziców. „Wolę o tym nie mówić”

Galeria: Semirunnij, Kurakowa i reszta olimpijczyków u Karola Nawrockiego

17

Jak poinformowała kancelaria prezydenta, na spotkanie przybyli reprezentanci Polski w łyżwiarstwie szybkim, biegach narciarskich, biathlonie, snowboardzie i łyżwiarstwie figurowym, a także członkowie sztabów trenerskich i misji olimpijskiej. Wśród nich znaleźli się m.in. srebrny panczenista Władimir Semirunnij, łyżwiarka Jekaterina Kurakowa oraz snowboardzistka Aleksandra Król-Walas. Na zdjęciach z oficjalnej części widać, że nasz wicemistrz olimpijski na 10000 metrów świetnie odnalazł się w towarzystwie reprezentantów Polski w łyżwiarstwie figurowym, z którymi stał w jednej grupie.

Semirunnij miał także wyjątkowy prezent dla prezydenta - przekazał mu olimpijski strój w specjalnie oprawionej ramce. Część łyżwiarskiej grupy również wręczyła Nawrockiemu upominek, jakim było wspólne zdjęcie z dedykacją. Ale nie były to wszystkie prezenty, bo spora część zgromadzonej grupy trzymała ręce na jednakowych, granatowych torbach. Co było w środku? Być może olimpijczycy pochwalą się już po wszystkim!