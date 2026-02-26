Kamila Sellier przerwała milczenie po powrocie do domu. Jedno słowo, do tego te zdjęcia

Polska łyżwiarka Kamila Sellier, ranna podczas igrzysk, wreszcie wróciła do domu po leczeniu we Włoszech.

Po wypadku na lodzie, w którym doznała urazu twarzy, przeszła operację i diagnostykę oka.

Podzieliła się zdjęciami z bliskimi, a jej jedno słowo wywołało falę komentarzy.

Jakie wyzwania czekają ją w dalszym procesie rekonwalescencji i czy wróci do pełni sił?

Występująca w short-tracku Kamila Sellier doznała urazu twarzy podczas ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów. Podczas upadku została uderzona przypadkowo ostrzem łyżwy w twarz przez Kristen Santos-Griswold. Zakrwawioną Polkę zniesiono z lodowiska na noszach i przetransportowano do szpitala. Uszkodzeniu uległa jedna z kości twarzy, więc w nocy z piątku na sobotę Kamila Sellier przeszła zabieg. Przez weekend nasza łyżwiarka była poddawana dalszej diagnostyce dotyczącej oka.

Tak Kamila Sellier wygląda poza lodowiskiem. Ma zagranicznego męża

W sobotę Kamila Sellier przekazała dobre informacje. Napisała, że „ma się całkiem dobrze”. W niedzielę z kolei odniosła się do sytuacji rywalki i zwróciła się z prośbą, by nie obwiniać Kristen Santos-Griswol za jej wypadek i uraz. W poniedziałek mogła wreszcie opuścić szpital i wrócić do kraju samochodem.

W środę Kamila Sellier była już w domu, w Elblągu. Z kibicami podzieliła się zdjęciami z ukochanym mężem i psami. "Home" (dom po angielsku) - napisała.

Kamila Sellier musi wrócić na badania do Włoch

Łyżwiarkę czeka jeszcze powrót do Mediolanu. Na kolejne badania.

"Kamila została w poniedziałek wypisana ze szpitala i teraz pozostaje czekać na dalsze testy. Za tydzień mamy kolejną wizytę w Mediolanie, bo tam rozpoczęto leczenie. Chcemy jednak równocześnie sprawdzić wszystko, co możemy po naszej, polskiej stronie. W końcu mamy w kraju najlepszych specjalistów od medycyny także tej sportowej" — powiedział szef misji olimpijskiej, Konrad Niedźwiedzki.

17