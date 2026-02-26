Tuż po igrzyskach takie informacje. PKOl traci miliony, zerwana współpraca

Jak wynika z informacji medialnych, wypowiedzenie umowy miało trafić do PKOl już 5 lutego, czyli dzień przed inauguracją imprezy we Włoszech. Prezes PKOl Radosław Piesiewicz poinformował jednak o tym dopiero po powrocie kadry do kraju. W poniedziałek na antenie telewizji „wPolsce24” przyznał, że nie był to odpowiedni moment, by ujawniać fakt otrzymania wypowiedzenia jednej z umów sponsorskich. Nie wskazał wówczas nazwy firmy, zapowiadając przekazanie szczegółów 10 marca.

Nie udało się natomiast uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, czy decyzja Grupy Polsat Plus wpłynie na wypłatę nagród dla olimpijczyków – kwestii, którą wcześniej sygnalizował Piesiewicz. Należy poczekać na oficjalny komunikat PKOl, ponieważ na razie brakuje pełnych informacji.

– Faktycznie, prezes Piesiewicz przekazał dziś tę informację podczas posiedzenia zarządu – potwierdził w rozmowie z eurosport.pl jeden z członków władz PKOl. Zastrzegł jednak, że chce pozostać anonimowy.

Nie wiadomo również, czy to odosobniony przypadek, czy też – zgodnie z sugestiami prezesa – podobnych decyzji będzie więcej. Warto przypomnieć, że po igrzyskach w 2024 roku współpracę z PKOl zakończyły m.in. Polskie Porty Lotnicze, Tauron Polska Energia, Krajowa Grupa Spożywcza, Enea oraz PKP Intercity.

Przedstawiciele Grupy Polsat Plus na razie nie komentują sprawy. Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i rzecznik prasowy Telewizji Polsat, przekazał jedynie, że firma nie zajmuje obecnie oficjalnego stanowiska w tej kwestii.

Na ten moment nie są znane wszystkie finansowe skutki rozwiązania kontraktu, jednak sama umowa sponsorska pomiędzy Grupa Polsat Plus a Polski Komitet Olimpijski opiewała na około 5 milionów złotych. Taka kwota miała zasilić budżet PKOl oraz wesprzeć reprezentację olimpijską, w tym m.in. sfinansować premie dla zawodników za osiągnięcia podczas igrzysk w 2026 roku.

