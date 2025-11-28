Polskie skoczkinie przebiły skoczków! Jest miejsce w TOP 10 w Pucharze Świata

Skoczkowie i skoczkinie walczą w kolejnej edycji Pucharu Świata

Co ciekawe, skoczkinie jako pierwsze trafiły do czołowej dziesiątki konkursu

Ta sztuka udała się w Falun Annie Twardosz, która zajęła dziesiąte miejsce

Puchar Świata skoczkiń: Wielki sukces Anny Twardosz

Anna Twardosz zajęła 10. miejsce, a Pola Bełtowska 14. w piątkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Falun. Dla obu zawodniczek to najlepsze wyniki w karierze na tym poziomie. Zwyciężyła Japonka Nozomi Maruyama, odnosząc trzecie z rzędu zwycięstwo.

Twardosz uzyskała 87 m i 83,5 m, co dało jej 181,7 pkt. Bełtowska skoczyła 87,5 m i 86,5 m – łącznie 174 pkt. Nicole Konderla-Juroszek zajęła 32. miejsce po próbie na 80 m, tracąc 0,5 pkt do awansu do drugiej serii.

Skoczkowie przeżyją wielkie załamanie pogody. Tak w Ruce nie było od lat

Maruyama zwyciężyła z notą 229,6 pkt po skokach na 94 m i 91 m. Druga Nika Prevc osiągnęła 87 m i 95 m, tracąc 18,5 pkt do liderki. Na trzeciej pozycji uplasowała się Austriaczka Lisa Eder (91 m i 90,5 m; 209,3 pkt). Czwarte miejsce zajęła Norweżka Anna Odine-Stroem.

Muruyama liderką Pucharu Świata skoczkiń

Po trzech konkursach indywidualnych Maruyama prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ z dorobkiem 300 pkt. Kolejne miejsca zajmują Norweżka Heidi Dyhre Traaserud – 165 pkt oraz Prevc – 156 pkt. Twardosz ma 45 pkt (14. miejsce), a Bełtowska 18 pkt (27. miejsce).

Fatalne informacje z Ruki! Prawdziwy armagedon. Rywalizacja w Pucharze Świata zagrożona?!

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu kobiet na dużej skoczni w Falun zaplanowano na sobotę. Zawody rozpoczną się w niedzielę o godz. 10.15.