Fatalne informacje z Ruki! Prawdziwy armagedon. Rywalizacja w Pucharze Świata zagrożona?!

Złe wieści z Ruki, gdzie odbędą się kolejne konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich

Niestety, wiele wskazuje na to, że w Finlandii nie będzie możliwe spokojne przeprowadzenie konkursu

Podczas piątkowego treningu rozpętał się prawdziwy armagedon

PŚ Ruka: Armagedon w Finlandii!

Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł wystartują w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Na piątek, 28 listopada zaplanowane się kwalifikacje, a w weekend konkursy indywidualne. Niestety, o przeprowadzenie spokojnego konkursu łatwo nie będzie. Przekonaliśmy się o tym już w piątek!

Początek sezonu jest bardzo intensywny. Po weekendowych zawodach w norweskim Lillehammer, skoczkowie we wtorek i w środę rywalizowali w szwedzkim Falun i szybko przenieśli się do Finlandii.

Skoczkowie przeżyją wielkie załamanie pogody. Tak w Ruce nie było od lat

Skoczkowie rywalizować mieli w piątek w treningu i kwalifikacjach. Niestety, zmagania zostały przerwane po 25 skokach. Aż trzynastu zawodników w klasyfikacji mieli odnotowane 0 punktów. Fatalne warunki pogodowe sprawiły, że na skoczni, gdzie można latać po 140 metrów, zawodnicy lądowali nawet na 60. metrze.

- Jeśli pytacie czy w Ruce wieje – napisał Kacper Merk, dziennikarz Eurosportu, pokazując, jak szaleje wiatr.

Jeśli pytacie czy w Ruce wieje 🙃 @Eurosport_PL pic.twitter.com/HTOiml23ER— Kacper Merk (@merkacper) November 28, 2025

Puchar Świata: Anze Lanisek liderem Pucharu Świata

Po czterech konkursach indywidualnych liderem klasyfikacji generalnej jest Słoweniec Anze Lanisek, który wygrał ostatni z konkursów. Drugie miejsce zajmuje Stefan Kraft. Austriak na normalnej skoczni w Falun odniósł 46. zwycięstwo w konkursie indywidualnym, czym zrównał się z nieżyjącym już Finem Mattim Nykaenenem oraz po raz 128. w karierze stanął na podium.

W Ruce Kraft nie wystartuje, gdyż wrócił do ojczyzny, by towarzyszyć żonie przy narodzinach potomka. Mogą to wykorzystać zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej plasują się za 32-latkiem: Austriak Daniel Tschofenig, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Słoweniec Domen Prevc. Najlepszy z Polaków Stoch zajmuje 12. miejsce, a Tomasiak jest 15.

Kamil Stoch wykształcenie ma nie od parady! Wielu sportowców może mu pozazdrościć

- W Ruce powalczymy o miejsce w czołowej dziesiątce - zapowiada trener polskiej kadry Maciej Maciusiak. Puchar Świata w Ruce pierwszy raz zorganizowano w 1996 roku, a regularnie odbywa się od 2002 roku. Najczęściej - po trzy razy - wygrywali tu Kraft, Szwajcar Simon Ammann i Ryoyu Kobayashi. Przed rokiem triumfowali Niemcy - Pius Paschke i Andreas Wellinger. Z grona Polaków na podium stawali Adam Małysz, Żyła, Stoch i Kubacki.