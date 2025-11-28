W fińskiej Ruce odbędą się kwalifikacje do Pucharu Świata w skokach narciarskich, gdzie wiatr bywa nieprzewidywalny.

Polscy skoczkowie wielokrotnie stawali na podium w Ruce, lecz nigdy nie wygrali konkursu.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się dzisiejsze kwalifikacje i gdzie można śledzić transmisję.

Obiekt Rukatunturi (K120, HS142) znajduje się blisko północnego koła podbiegunowego. W końcu listopada dzień trwa tam ok. czterech godzin, a naturalnego śniegu nie brakuje. W sezonie 2025/2026 jest trzecim przystankiem Pucharu Świata w skokach. Czy obędzie się bez dramatów? W pamięci kibiców pozostaje zwłaszcza dramatyczny upadek Thomasa Morgensterna w pucharowych zawodach w listopadzie 2003 roku. Silny wiatr wyrzucił go w powietrze. „Morgi” wywinął salto nad zeskokiem, upadł na kręgosłup i zsunął się doznając niezbyt groźnych obrażeń, głównie stłuczeń. Po miesiącu Austriak wrócił do rywalizacji.

Skoki narciarskie dzisiaj: W piątek 28.11.2025 kwalifikacje w Ruce

Polacy stawali na podium pucharowych konkursów w Ruce dziesięć razy. Nigdy na najwyższym stopniu w konkursie, chociaż kwalifikację w roku 2016 wygrał Maciej Kot przed Dawidem Kubackim. Najlepiej wypadał Adam Małysz. Był trzykrotnie na drugim miejscu (2002 i 2003). - Prawie zawsze tutaj wieje. Mam wspomnienia pozytywne i negatywne. Ta skocznia nie wybacza błędów – mówił w wywiadach Adam Małysz. - Wylatując z progu często trafia się na taki przeciąg, że nie da się odlecieć. Ale bywały tu konkursy w spokojnych warunkach.

Podium osiągali też trzej najstarsi skoczkowie obecnej reprezentacji, w latach 2018-2022: Piotr Żyła (drugi i dwukrotnie trzeci), Kamil Stoch (drugi i trzeci) oraz Dawid Kubacki (dwukrotnie trzeci).

O której skoki dzisiaj, w piątek 28 listopada 2025

Na piątek 28 listopada zaplanowano kwalifikacje do konkursu PŚ w Ruce. Początek kwalifikacji o godzinie 17.15. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

PŚ w Ruce

Piątek, 28.11.2025

14:45 – Oficjalny trening mężczyzn

17:15 – Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 29.11.2025

14:00 – Seria próbna mężczyzn

15:05 – Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 30.11.2025

9:00 – Kwalifikacje mężczyzn

14:50 – Konkurs indywidualny mężczyzn

