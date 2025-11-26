Skoki dzisiaj w Falun relacja NA ŻYWO. Tomasiak najlepszy z Polaków, Wąsek minimalnie przegrał awans

PŚ w Falun 26.11.2025 wyniki:

Na żywo PŚ w Falun 26.11.2025 Kamil Stoch bardzo dobrze! 125,5 metra i obejmie prowadzenie. Tomofumi Naito 122,5 metra i będzie na 2. miejscu! To będzie najlepszy wynik w karierze tego Japończyka. Jason Colby 122 metry, na teraz wystarczy do 2. lokaty. Kevin Bicker jeszcze gorzej, 119 metrów i będzie... ostatni! Kubacki i Żyła przesuną się odrobinę wyżej. Artti Aigro 120,5 metra, 3. miejsce. Valentin Foubert 124 metry i obejmie prowadzenie. Yukiya Sato 121,5 metra, będzie za Ortnerem. Maximilian Ortner 122 metry i wystarczy do wyprzedzenia obu Polaków. Piotr Żyła bardzo podobnie. 121,5 metra, ale miał... lepsze warunki i ma niższe noty. Spadnie za Kubackiego. Dawid Kubacki nieznacznie lepiej niż w 1. serii, 120,5 metra, ale miał sporo odjęte za wiatr. Za moment zacznie się druga seria! Na jej początku zobaczymy dwóch Polaków, Kubackiego i Żyłę, a później Stocha i Tomasiaka. Ostatecznie po pierwszej serii prowadzi Kraft przed Laniskiem i Nikaido. Do drugiej serii awansowało czterech z pięciu Polaków - Tomasiak (18.), Stoch (20.), Żyła (29.), Kubacki (30.). Niestety, Paweł Wąsek uplasował się na... 31. pozycji i nie wszedł do konkursu. Stefan Kraft 133 metry! Wysokie noty i oczywiście będzie na prowadzeniu po pierwszej serii! Ryoyu Kobayashi 127,5 metra, ale ma jeszcze więcej odjęte i niższe noty! Dopiero 8. pozycja. Daniel Tschofenig 127 metrów, punkty w przeciwieństwie do Hoerla odjęte, więc mimo sporo dalszej odległości nie wyprzedzi Hoerla znacznie, będzie 6. Jan Hoerl 125 metrów i "tylko" 6. miejsce. Anze Lanisek 129 metrów, ale ma lepsze noty od Prevca i będzie liderem! Domen Prevc 129 metrów! 2. miejsce, ale ledwie 0,2 punktu straty do Nikaido. Philipp Raimund 125,5 metra i to będzie 5. lokata. Felix Hoffmann 128,5 metra, tak samo jak Embacher. 4. miejsce Niemca. Stephan Embacher 128,5 metra, będzie 3. lokata. Ren Nikaido też bardzo dobrze! Nawet jeszcze lepiej! 130 metrów, najdłuższy skok jak na razie i teraz to on obejmie prowadzenie. Manuel Fettner 128 metrów i teraz to on obejmie prowadzenie! Vladimir Zografski 120 metrów. Spora rekompensata, więc bez problemu z awansem, 11. miejsce. Kamil Stoch 122,5 metra! Ale miał niezłe warunki i odjęte punkty, Stoch będzie 9. zaraz za Tomasiakiem. Marius Lindvik 125,5 metra i obejmie prowadzenie! A teraz Kamil Stoch. Naoki Nakamura 124,5 metra i 3. miejsce. Wąsek coraz bardziej oddala się od drugiej serii... Artti Aigro 121,5 metra, ale miał odjęte punkty w przeciwieństwie do Tomasiaka. 10. miejsce Estończyka. Kacper Tomasiak 121 metrów! 5. miejsce, równo z Forfangiem. Maximialian Ortner 120 metrów. Bez szału, ale jest awans, 11. miejsce obecnie. Gregor Deschwanden 128 metrów i będzie na pierwszym miejscu! Świetny skok Szwajcara. Antti Aalto 119 metrów, ale ma dużo punktów odjęte! 18. miejsce, dzięki temu Kubacki wszedł do drugiej serii. Za nami już 30 zawodników. Żyła z awansem, Kubacki i Wąsek są pierwszymi oczekującymi. Przed nami jednak już tylko 20 zawodników. Valentin Foubert 122 metry, 8. miejsce obecnie i awans. Dawid Kubacki 119 metrów i... rozdzieli Żyłę i Wąska! Z tego powodu on będzie pierwszym oczekującym, a Piotr Żyła ma awans. Sakutaro Kobayashi 117,5 metra, dopiero 12. miejsce. Awans dzięki temu ma Yukiya Sato, a Żyła i Wąsek są pierwszym i drugim oczekującym. A teraz Dawid Kubacki! Pius Paschke bardzo dobrze! 121 metrów i z racji na warunki będzie miał dużo dodane. Obejmie prowadzenie. Jason Colby 117,5 metra. Krótko, ale dostał dużą rekompensatę, więc ma awans do drugiej serii! Piotr Żyła nie najlepiej. 119 metrów, jest obecnie na 7. miejscu i jest drugim oczekującym. Kristoffer Eriksen Sundal 124,5 metra. 2. miejsce i awans. Andreas Wellinger nie lepiej niż Geiger! 115,5 metra, będzie na 13. miejscu, przed swoim rodakiem. Naito z awansem. Rok Oblak 123 metry i obejmie prowadzenie! Oczywiście awans do drugiej serii. Karl Geiger tylko 115 metrów! 12. miejsce Niemca. Forfang pierwszym zawodnikiem z awansem, Wąsek czwartym oczekującym. Johann Andre Forfang lepiej 121 metrów i obejmie teraz prowadzenie! Paweł Wąsek 118,5 metra. 4. miejsce, może być trudno o awans do drugiej serii... A teraz Paweł Wąsek! Halvor Egner Granerud bez szału! 117,5 metra. Dopiero 5. miejsce. Andrew Urlaub 117 metrów. 7. miejsce i raczej bez awansu do drugiej serii. Benjamin Oestvold bardzo słabo. Utalentowany Norweg ledwie 112,5 metrów, dopiero 12. miejsce. Yukiya Sato 119,5 metra, co daje mu obecnie 3. miejsce. Za to Tomofumi Naito 122 metry! Japończyk obejmie prowadzenie. Kolejny słabszy skok. Hektor Kapustik 113,5 metra, Słowak dopiero na 9. miejscu. Felix Trunz całkiem nieźle! 121,5 metra, druga odległość póki co, ale 3. miejsce. Roman Koudelka nieco gorzej, 117,5 metra, ale miał bardzo dobre warunki, więc będzie miał sporo punktów odjętych. Obecnie 5., może być trudno o awans. Simon Ammann 118,5 metra, 3. miejsce póki co legendarnego Szwajcara. Danił Wasiliew ledwie 105 metrów, Kazach będzie ostatni w tej chwili. Witalij Kaliniczenko 114 metrów, wyprzedzi tylko Obersteinera i Mizernycha Kavin Bickner 122,5 metra i teraz obejmie prowadzenie. 15:11 Kazach 109,5 metra, raczej ciężko będzie dzisiaj o punkty. 15:11 Konkurs zacznie się od belki ustawionej na 20. pozycji. Jako pierwszy startuje Ilja Mizernyi. 15:10 Za chwileczkę zaczynamy! 15:03 Na pewno oczy większości kibiców zwrócone są też na Kacpra Tomasiaka, który jest obok Kamila Stocha jedynym Polakiem, który do tej pory punktował w każdym konkursie. 14:59 Jeśli zaś chodzi o tych, którzy za chwilę będą startować, to najlepszym z naszych rodaków był Kamil Stoch, który zakwalifikował się z 9. miejsca. 14:54 Niestety, nie wszyscy polscy zawodnicy wezmą udział w konkursie - w kwalifikacjach odpadł Aleksander Zniszczoł. 14:51 Dzień dobry! Już za kilkanaście minut start pierwszej serii konkursu indywidualnego na skoczni dużej w Falun! Witamy w relacji na żywo z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Falun na skoczni HS-132! Start konkursu o 15:10, bądźcie z nami!

Skoki dzisiaj 26.11.2025 Puchar Świata w Falun relacja i wyniki na żywo

Polacy ze zmiennym szczęściem zaczęli rywalizację w Pucharze Świata. Co prawda w pierwszym konkursie indywidualnym w Lillehammer zapunktowało ich aż pięciu, ale potem już nie było tak dobrze. W niedzielnych zawodach punkty zdobyli tylko Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki. Po ledwie dniu odpoczynku zawodnicy zawitali do Falun, gdzie wcale nie było lepiej – w pierwszym konkursie w Szwecji (na skoczni normalnej) znów tylko trzech zawodników z Polski punktowało i znów byli to Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, a zamiast Kubackiego punkty zdobył Paweł Wąsek.

Wielki rywal Adama Małysza wściekł się nie na żarty! Ostro wygarnął mistrzowi świata

Czy lepiej będzie na skoczni dużej? Po kwalifikacjach trudno to orzec – najlepiej poradził sobie w nich Kamil Stoch, który zajął 9. miejsce, ale drugi najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, był dopiero... 24., Paweł Wąsek zajął 32. miejsce, Dawid Kubacki 39., a Piotr Żyła 46. Co więcej, do konkursu nie zakwalifikował się Aleksander Zniszczoł, który zajął 55. lokatę. Liczymy jednak na to, że pozostała piątka w konkursie pokaże się już ze zdecydowanie lepszej strony. Śledźcie naszą relację na żywo, start już o 15:10!