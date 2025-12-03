PŚ w Wiśle: Szokujące wieści przed zawodami! Kibice muszą być na to gotowi

Puchar Świata w skokach narciarskich po konkursach w Lillehammer, Falun i Ruce przenosi się do Wisły. Już w czwartek (4 grudnia) na skoczni im. Adama Małysza będą rywalizować kobiety. Ich zmagania w ramach PŚ w Wiśle odbędą się dopiero po raz drugi w historii, ale pomimo naprawdę niezłych wyników Polek w pierwszych konkursach sezonu, to weekendowe zawody mężczyzn cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem. Mówił o tym na łamach TVP Sport szef komitetu organizacyjnego, Andrzej Wąsowicz. Okazuje się jednak, że przed nim niecodzienny problem związany z niedzielnym konkursem.

Jako pierwszy poinformował o tym Kacper Merk z Eurosportu. "Dość kuriozalnie zapowiada się niedziela w Wiśle. Przerwa między pierwszą a drugą serią konkursu skoków będzie trwała aż 40 minut… ze względu na biathlonowy bieg pościgowy mężczyzn w Oestersund, który trzeba zmieścić w tym miejscu w ramówce" - napisał w serwisie X.

Zaskakujące wieści potwierdził sam Wąsowicz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". - To decyzja na prośbę Telewizji Polskiej i Eurosportu. My na to nie mieliśmy wpływu, to niezgodne z regulaminem, ale podobno negocjacje były na poziomie FIS-u, który wyraził na to zgodę - przekazał szef komitetu organizacyjnego i prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego.

Oznacza to, że przed kibicami w Wiśle wyjątkowo długie oczekiwanie na drugą serię niedzielnych zawodów. Organizatorzy muszą z kolei wymyślić, jak urozmaicić wszystkim ten czas pod skocznią. Oto program PŚ w Wiśle (4-7 grudnia):

Czwartek, 04.12.2025

10:30 - Oficjalny trening kobiet

12:00 - Kwalifikacje kobiet

17:15 - Pierwsza seria konkursowa kobiet

Piątek, 05.12.2025

10:00 - Kwalifikacje kobiet

11:30 - Pierwsza seria konkursowa kobiet

17:45 - Oficjalny trening mężczyzn

20:15 - Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 06.12.2025

13:45 - Seria próbna mężczyzn

14:45 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn

Niedziela, 07.12.2025

12:55 - Kwalifikacje mężczyzn

14:25 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn