Pilne wieści przed PŚ w Wiśle! Jest potwierdzenie. 10 Polaków na starcie

Kamil Heppen
2025-12-02 14:11

W najbliższy weekend (5-7 grudnia) rywalizacja w skokach narciarskich przeniesie się do Wisły. Właśnie poznaliśmy skład reprezentacji Polski na te zawody Pucharu Świata. Zgodnie z zapowiedziami trener Maciej Maciusiak skorzysta z grupy krajowej - na starcie stanie 10 Polaków i 3 Polki.

Maciej Maciusiak

i

Po Lillehammer, Falun i Ruce, Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Wisły. Już w czwartek, 4 grudnia, na skocznię im. Adama Małysza wejdą skoczkinie. Wśród nich znajdą się trzy reprezentantki Polski skaczące od początku sezonu - Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Nicole Konderla-Juroszek. Od piątku rywalizację zaczną skoczkowie, w tym aż 10 reprezentantów Polski.

PŚ w Wiśle: Znamy skład reprezentacji Polski

Polski Związek Narciarski we wtorek oficjalnie ogłosił listę powołanych na zawody. Potwierdziła się informacja przekazana już wcześniej w internecie przez Andrzeja Stękałę - brakuje go w 10-osobowym składzie. Zgodnie z przewidywaniami, szansę w PŚ otrzymają z kolei: Maciej Kot, Klemens Joniak, Adam Niżnik oraz Jakub Wolny. To oni dołączą do szóstki wybranej przez trenera Macieja Maciusiaka na początku sezonu. Oto kompletny skład Polski na PŚ w Wiśle:

  • Kamil Stoch (16. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ)
  • Kacper Tomasiak (16. miejsce)
  • Dawid Kubacki (29.)
  • Piotr Żyła (36.)
  • Paweł Wąsek (41.)
  • Aleksander Zniszczoł
  • Klemens Joniak
  • Maciej Kot
  • Adam Niżnik
  • Jakub Wolny

Przypomnijmy, że w Wiśle odbędą się po dwa konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn. Rywalizację skoczkiń zaplanowano na czwartek i piątek, z kolei skoczkowie rozpoczną zmagania od piątkowych kwalifikacji przed weekendowymi zawodami.

Program PŚ w Wiśle (4-7 grudnia):

Czwartek, 04.12.2025 (PŚ kobiet)

  • 10:30 - Oficjalny trening
  • 12:00 - Kwalifikacje
  • 17:15 - Pierwsza seria konkursowa

Piątek, 05.12.2025

  • 10:00 - Kwalifikacje (PŚ kobiet)
  • 11:30 - Pierwsza seria konkursowa (PŚ kobiet)
  • 17:45 - Oficjalny trening
  • 20:15 - Kwalifikacje

Sobota, 06.12.2025

  • 13:45 - Seria próbna
  • 14:45 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 07.12.2025

  • 12:55 - Kwalifikacje
  • 14:25 - Pierwsza seria konkursowa
