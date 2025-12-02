Pilne wieści przed PŚ w Wiśle! Jest potwierdzenie. 10 Polaków na starcie

Po Lillehammer, Falun i Ruce, Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Wisły. Już w czwartek, 4 grudnia, na skocznię im. Adama Małysza wejdą skoczkinie. Wśród nich znajdą się trzy reprezentantki Polski skaczące od początku sezonu - Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Nicole Konderla-Juroszek. Od piątku rywalizację zaczną skoczkowie, w tym aż 10 reprezentantów Polski.
PŚ w Wiśle: Znamy skład reprezentacji Polski
Polski Związek Narciarski we wtorek oficjalnie ogłosił listę powołanych na zawody. Potwierdziła się informacja przekazana już wcześniej w internecie przez Andrzeja Stękałę - brakuje go w 10-osobowym składzie. Zgodnie z przewidywaniami, szansę w PŚ otrzymają z kolei: Maciej Kot, Klemens Joniak, Adam Niżnik oraz Jakub Wolny. To oni dołączą do szóstki wybranej przez trenera Macieja Maciusiaka na początku sezonu. Oto kompletny skład Polski na PŚ w Wiśle:
- Kamil Stoch (16. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ)
- Kacper Tomasiak (16. miejsce)
- Dawid Kubacki (29.)
- Piotr Żyła (36.)
- Paweł Wąsek (41.)
- Aleksander Zniszczoł
- Klemens Joniak
- Maciej Kot
- Adam Niżnik
- Jakub Wolny
Przypomnijmy, że w Wiśle odbędą się po dwa konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn. Rywalizację skoczkiń zaplanowano na czwartek i piątek, z kolei skoczkowie rozpoczną zmagania od piątkowych kwalifikacji przed weekendowymi zawodami.
Program PŚ w Wiśle (4-7 grudnia):
Czwartek, 04.12.2025 (PŚ kobiet)
- 10:30 - Oficjalny trening
- 12:00 - Kwalifikacje
- 17:15 - Pierwsza seria konkursowa
Piątek, 05.12.2025
- 10:00 - Kwalifikacje (PŚ kobiet)
- 11:30 - Pierwsza seria konkursowa (PŚ kobiet)
- 17:45 - Oficjalny trening
- 20:15 - Kwalifikacje
Sobota, 06.12.2025
- 13:45 - Seria próbna
- 14:45 - Pierwsza seria konkursowa
Niedziela, 07.12.2025
- 12:55 - Kwalifikacje
- 14:25 - Pierwsza seria konkursowa