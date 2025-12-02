Pilne wieści przed PŚ w Wiśle! Jest potwierdzenie. 10 Polaków na starcie

Po Lillehammer, Falun i Ruce, Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Wisły. Już w czwartek, 4 grudnia, na skocznię im. Adama Małysza wejdą skoczkinie. Wśród nich znajdą się trzy reprezentantki Polski skaczące od początku sezonu - Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Nicole Konderla-Juroszek. Od piątku rywalizację zaczną skoczkowie, w tym aż 10 reprezentantów Polski.

PŚ w Wiśle: Znamy skład reprezentacji Polski

Polski Związek Narciarski we wtorek oficjalnie ogłosił listę powołanych na zawody. Potwierdziła się informacja przekazana już wcześniej w internecie przez Andrzeja Stękałę - brakuje go w 10-osobowym składzie. Zgodnie z przewidywaniami, szansę w PŚ otrzymają z kolei: Maciej Kot, Klemens Joniak, Adam Niżnik oraz Jakub Wolny. To oni dołączą do szóstki wybranej przez trenera Macieja Maciusiaka na początku sezonu. Oto kompletny skład Polski na PŚ w Wiśle:

Kamil Stoch (16. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ)

Kacper Tomasiak (16. miejsce)

Dawid Kubacki (29.)

Piotr Żyła (36.)

Paweł Wąsek (41.)

Aleksander Zniszczoł

Klemens Joniak

Maciej Kot

Adam Niżnik

Jakub Wolny

Przypomnijmy, że w Wiśle odbędą się po dwa konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn. Rywalizację skoczkiń zaplanowano na czwartek i piątek, z kolei skoczkowie rozpoczną zmagania od piątkowych kwalifikacji przed weekendowymi zawodami.

Program PŚ w Wiśle (4-7 grudnia):

Czwartek, 04.12.2025 (PŚ kobiet)

10:30 - Oficjalny trening

12:00 - Kwalifikacje

17:15 - Pierwsza seria konkursowa

Piątek, 05.12.2025

10:00 - Kwalifikacje (PŚ kobiet)

11:30 - Pierwsza seria konkursowa (PŚ kobiet)

17:45 - Oficjalny trening

20:15 - Kwalifikacje

Sobota, 06.12.2025

13:45 - Seria próbna

14:45 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 07.12.2025

12:55 - Kwalifikacje

14:25 - Pierwsza seria konkursowa