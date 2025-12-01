Niespodziewane wieści w sprawie legendarnego komentatora skoków! Wielki powrót w Wiśle

Puchar Świata w skokach narciarskich rozkręca się na dobre. Po zmaganiach w Lillehammer, Falun i Ruce, karuzela PŚ zawita w dniach 4-7 grudnia w Wiśle. Na skoczni im. Adama Małysza odbędą się po dwa konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn, a transmisje z tych zmagań będą dostępne między innymi w TVP. I to właśnie na antenie tej stacji dojdzie do niespodziewanego powrotu Marka Rudzińskiego do komentowania skoków narciarskich!

Słynny komentator skoków przejdzie na emeryturę. Fani będą rozczarowani. Marek Rudziński mówi wprost

PŚ w Wiśle: Marek Rudziński skomentuje zawody w TVP

71-latek oficjalnie pożegnał się z komentowaniem skoków po sezonie 2023/2024. - To mój ostatni sezon w skokach narciarskich, a pracę komentatora lekkoatletyki chcę zakończyć na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie wykluczam, że w przyszłości może wrócę do lekkoatletyki podczas dużej imprezy, a przy skokach pojawię się na przykład w studiu w roli eksperta - zapowiadał m.in. na łamach WP SportoweFakty.

Już w ostatnim zimowym sezonie Rudzińskiemu zdarzało się komentować w Eurosporcie zawody w kombinacji norweskiej, a także gościć w studiu przy okazji PŚ w skokach. Z kolei po jego zakończeniu... wrócił w maju do TVP! Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, od razu skomentował lekkoatletyczne zawody, a w kolejnych miesiącach pracował m.in. przy koszykarskim EuroBaskecie. Mało kto spodziewał się jednak, że ponownie skomentuje konkurs skoków, a właśnie to wydarzy się podczas PŚ w Wiśle.

Włodzimierz Szaranowicz pokazał się publicznie po długiej przerwie. W takiej jest formie [ZDJĘCIA]

Oficjalnie potwierdzono, że Rudziński skomentuje zawody w Wiśle w parze z Mateuszem Leleniem. Dotyczy to zmagań mężczyzn, które rozpoczną się od kwalifikacji w piątek, 5 grudnia. Indywidualne konkursy PŚ zaplanowano na sobotę i niedzielę.

Miało być trwałe rozstanie ze skokami, ale będzie powrót! Marek Rudziński skomentuje w tym tygodniu zawody Pucharu Świata w Wiśle w TVP Sport wspólnie z @LelenMat 😉 #skijumpingfamily @Skijumpingpl https://t.co/7l2Kxa9CsJ— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) December 1, 2025