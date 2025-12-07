W niedzielę 7 grudnia 2025 roku W Wiśle odbędzie się kolejny konkurs Puchar Świata w skokach narciarskich.

Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się konkurs i gdzie oglądać transmisję, by nie przegapić skoków w Wiśle!

Trwa Puchar Świata za skoczni w Wiśle-Malince. W sobotę triumfował Domen Prevc, który odniósł dziesiąte zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w karierze. Reprezentant Słowenii triumfował po skokach na odległość 136 m oraz 130 m. Drugie miejsce zajął Philipp Raimund, a trzecie Ryoyu Kobayashi. Pucharowe punkty zdobyło trzech Polaków, a najlepszy z nich, Piotr Żyła był czternasty. Kamil Stoch, który w tym sezonie żegna się z kibicami, odpadł w piątkowym kwalifikacjach. Po słabym skoku zajął 51. miejsce i nie awansował do zawodów. Po obiecującym początku sezonu tym razem miał spore trudności na skoczni. - Nie potrafię do końca tego opisać - mówił po bolesnej wpadce.

Skoki narciarskie dzisiaj: W niedzielę 7.12.2025 PŚ w Wiśle

Kamil Stoch w niedzielę dostanie kolejną szansę i będzie mógł zmazać plamę po katastrofie w piątkowym kwalifikacjach. Niestety, już po wyjściu z progu miał problemy z sylwetką i musiał ją mocno korygować. Wylądował na 118,5 m w okolicach linii wyznaczającej odległość gwarantującą awans. Po wyświetleniu noty kibice zgromadzeni na skoczni zamarli - 38-latek przegrał o 0,5 pkt z Sakutaro Kobayashim. Po szokującej klęsce sam miał problem z jej wyjaśnieniem.

- Nie potrafię do końca tego opisać. Dzisiaj miałem trudności ze znalezieniem dobrego czucia i rytmu samego skoku. Przez to nawet nie czułem tego, co zrobiłem i trudno mi opisać to, co się wydarzyło - powiedział Stoch dziennikarzom po nieudanych kwalifikacjach.

O której skoki dzisiaj w Wiśle, w niedzielę 7 grudnia 2025

Na niedzielę 7 grudnia 2025 zaplanowano kwalifikacje i drugi konkurs indywidualny w Wiśle. Początek kwalifikacji o godzinie 12.55. Początek konkursu o godzinie 14.25. Transmisja na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1.

PŚ w Wiśle

Niedziela, 07.12.2025

12:55 Kwalifikacje mężczyzn TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max

14:25 Konkurs indywidualny mężczyzn TVP1, TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max.

