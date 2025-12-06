Puchar Świata w Wiśle NA ŻYWO. Żyła, Kubacki i Tomasiak z awansem do 2. serii! Kot i Wąsek odpadli

Czas na kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepsi skoczkowie świata przenieśli się na skocznię im. Adama Małysza w Wiśle. Skoczkowie walczyć będą w sobotę i w niedzielę w konkursie indywidualnym. Na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata zaprasza SuperSport.se.pl.

i Autor: Fredrik Sandberg/ East News Kacper Tomasiak