Puchar Świata w Wiśle NA ŻYWO. Żyła, Kubacki i Tomasiak z awansem do 2. serii! Kot i Wąsek odpadli

- Skoczkowie walczą w Pucharze Świata w Wiśle-Malince na obiekcie im. Adama Małysza
- Jak Polacy poradzą sobie przed własną publicznością?
- Początek relacji na żywo z konkursu PŚ w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza zaprasza SuperSport.se.pl
Puchar Świata w Wiśle: Relacja na żywo
Japończyk Ryoyu Kobayashi wygrał piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Awans do zawodów wywalczyło pięciu reprezentantów Polski. Niespodzianką jest odpadnięcie Kamila Stocha, który po obecnym sezonie kończy sportową karierę.
W czołowej trójce eliminacji, obok zwycięskiego Kobayashiego, znaleźli się Austriak Daniel Tschofenig oraz Francuz Valentin Foubert. Spośród biało-czerwonych najlepiej zaprezentował się Piotr Żyła, zajmując 13. lokatę.
PŚ w Wiśle: Kamil Stoch po ogromnej klęsce w kwalifikacjach. Tak się tłumaczył
Prawo startu w sobotnich zmaganiach uzyskali również: Paweł Wąsek (20. miejsce), Dawid Kubacki (22.), Maciej Kot (23.) oraz Kacper Tomasiak (25.).
W kwalifikacjach wzięło udział łącznie 69 skoczków. Oprócz 38-letniego Stocha, z rywalizacją pożegnało się czterech innych Polaków: Aleksander Zniszczoł, Adam Niżnik, Klemens Joniak i Jakub Wolny.
Puchar Świata w Wiśle 6.12
126,5 metra Piusa Paschke i teraz to on będzie liderem.
Johann Andre Forfang 121 metrów. Schustera nie wyprzedzi, ale Tomasiaka już tak.
Jonas Schuster 123,5 metra, wyprzedzi Tomasiaka...
123 metry Kacpra Tomasiaka! A przy tym aż ponad 10 punktów dodane za niekorzystny wiatr, będzie oczywiście liderem w tej chwili.
Tylko 119,5 metra Koudelki, ostatnie miejsce. A teraz Kacper Tomasiak!
Artti Aigro 122,5 metra, ale miał lepsze warunki, więc spadnie za Kazacha.
Ilia Mizernych rusza jako pierwszy, 122,5 metra.
Za chwilę zaczynamy drugą serię.
To już koniec pierwszej serii. Prowadzi Domen Prevc przed Raimundem i Tschofenigiem. Polacy na miejscach: Żyła 17., Kubacki 20., Tomasiak 27. W pierwszej serii odpadli Maciej Kot, który zajął najbardziej pechowe 31. miejsce oraz Paweł Wąsek, który był 34.
Anze Lanisek 129,5 metra, ale nie miał dobrych not i "dopiero" 5. miejsce!
Domen Prevc 136 metrów! Jako jeden z nielicznych miał odjęte punkty za wiatr, ale taka odległość daje mu prowadzenie.
Ryoyu Kobayashi 130,5 metra! Najdalszy skok dzisiaj, ale ma mniejszą rekompensatę za wiatr i gorsze noty, będzie na 3. miejscu.
129,5 metra Daniela Tschofeniga! Ale będzie drugi, nie wyprzedzi Raimunda.
124 metry Jana Hoerla i dopiero 15. miejsce.
Stephan Embacher 124,5 metra i 8. miejsce.
Philipp Raimund 129 metrów! Teraz to on obejmie prowadzenie.
Ren Nikaido tylko 122,5 metra, ale do awansu wystarczy, 16. miejsce.
Felix Hoffmann 125,5 metra, 4. miejsce.
Vladimir Zografski 127 metrów! Prowadzenie Bułgara.
Gregor Deschwanden 118 metrów! Dopiero 34. miejsce, Mizernych wchodzi do drugiej serii. Kot i Ortner pierwszymi oczekującymi.
Valentin Foubert 124 metry i 6. miejsce.
A Marius Lindvik 125,5 i zajmie obecnie 2. miejsce.
Kacper Tomasiak nie zachwycił. 122 metry, dopiero 14. miejsce. Awans jest, ale trudno będzie o wysoką pozycję...
127 metrów Timiego Zajca, ale to wystarczy "tylko" do 2. miejsca, choć to najlepsza odległość.
125 metrów Naokiego Nakamury. Miał jednak dużo lepsze warunki i będzie "dopiero" 4.
Świetny skok Sundala! 124,5 metra, prowadzenie Norwega obecnie.
120 metrów Arttiego Aigro i zajmuje 11. miejsce, ostatnie dające awans obecnie.
Za nami 30. zawodników, Żyła i Kubacki z awansem, Kot może wejść, bo jest drugim oczekującym. Przed nami jeszcze skok Kacpra Tomasiaka.
Andreas Wellinger 118 metrów! Dopiero 20. miejsce, Kot i Ortner drugimi oczekującymi!
Maximilian Ortner tylko 120 metrów i 12. miejsce, ex aequo z Maciejem Kotem. Są trzecimi oczekującymi.
Niko Kytosaho 123 metry i 2. miejsce obecnie.
Sakutaro Kobayashi 118 metrów i jest na 14. miejscu. Maciej Kot czwartym oczekującym, jeszcze jest nadzieja.
Rok Oblak tylko 119 metrów i dopiero 16. miejsce.
Dawid Kubacki 123 metry, 4. miejsce i jest już pewny awansu.
Jason Colby 125 metrów i 2. miejsce. A teraz Dawid Kubacki.
Yukiya Sato 21. miejsce, bardzo daleko, a dzięki temu Piotr Żyła ma już awans.
Halvor Egner Granerud nowym liderem i jest pewny punktów w tym konkursie.
Johann Andre Forfang po skoku na 122 metry ląduje na trzecim miejscu. Przeważyły słabe noty.
123,5 metra Piotra Żyły z nieco lepszymi notami za styl. Mocno wiało mu w plecy i jest liderem!
Alex Insam tylko 119,5 metra. Za moment Piotr Żyła!
Tomofumi Naito wylądował na 123 metrze, ale w dobrych warunkach i ląduje za Polakami.
124,5 metra Kevina Bicknera z niezłymi notami za styl. Mamy nowego lidera!
122 metry Pawła Wąska. Niskie noty za styl i ląduje na piątym miejscu za Maciejem Kotem.
Na belce zasiądzie teraz Paweł Wąsek.
Kilka słabszych skoków. Maciej Kot nadal na czwartym miejscu w konkursie.
Jonas Schuster nowym liderem konkursu po skoku na 125 metrów.
123,5 metra Vilho Palosaariego, ale w bardzo dobrych warunkach. Dużo punktów odjętych za wiatr i ląduje na trzecim miejscu.
Ilya Mizerkhyn po skoku na 125 metrów zostaje nowym liderem konkursu.
Ziga Jelar skacze dalej niż Maciej Kot, ale niższe noty za styl i łagodniejsze warunki, więc ląduje na drugim miejscu.
120,5 metra Macieja Kota, średnie noty za styl. Do niego porównywani będą kolejni skoczkowie.
Zaczynamy konkurs od Macieja Kota!
W konkursie zobaczymy pięciu Polaków: Macieja Kota, Pawła Wąska, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Kacpra Tomasiaka.
Jako pierwszy na skoczni pojawi się Maciej Kot.
Szykują się ogromne emocje, ale, niestety, bez udziału Kamila Stocha, który odpadł w kwalifikacjach.
Komplet publiczności pojawił się dziś na Pucharze Świata w skokach narciarskich w Wiśle.
Zapraszamy na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Początek o godzinie 14:45.