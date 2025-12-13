O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? Sobota 13.12.2025, PŚ w Klingenthal. Skaczą od rana!

Skoki narciarskie dzisiaj (sobota, 13 grudnia 2025) to konkurs indywidualny PŚ mężczyzn w Klingenthal, ale nie tylko. Od rana na tej niemieckiej skoczni będą rywalizować kobiety, w tym trzy Polki. Później odbędą się męskie zawody z udziałem sześciu Polaków - w kwalifikacjach najlepszy z nich był Piotr Żyła na 21. miejscu. Sprawdź, o której skoki dzisiaj w Klingenthal, w sobotę 13.12.2025.

  • W sobotę 13 grudnia 2025 roku w Klingenthal odbędzie się kolejny konkurs Puchar Świata w skokach narciarskich.
  • Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się konkurs i gdzie oglądać transmisję, by nie przegapić skoków w Klingenthal!

Trwa Puchar Świata w niemieckim Klingenthal. W piątek (12 grudnia) rozegrano pierwszy konkurs kobiet oraz kwalifikacje mężczyzn do sobotnich zawodów. W nich najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy, Philipp Raimund. Skoczył najdalej - 139,5 m i wyprzedził lidera PŚ Domena Prevca (135,5 m) oraz Japończyka Ryoyu Kobayashiego (137,5 m). Dla polskich kibiców najważniejszą informacją był awans wszystkich sześciu Polaków. Najlepszy był Piotr Żyła, który zajął 21. miejsce (131 m). Kamil Stoch był 24., Maciej Kot 28., Kacper Tomasiak 29., Dawid Kubacki 32., a Paweł Wąsek 48.

O której skoki dzisiaj? W sobotę 13.12.2025 PŚ w Klingenthal

Komplet Polaków wystąpi w sobotnim konkursie, ale już wcześniej na starcie pojawią się Polki. Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Nicole Konderla-Juroszek wezmą udział w porannych kwalifikacjach przed konkursem zaplanowanym na godzinę 11:45. W piątek kolejne punkty PŚ w tym sezonie zdobyła Twardosz, ale gorzej poszło jej koleżankom. Czy w sobotę polskie skoczkinie sprawią kibicom udaną przygrywkę przed męskim konkursem?

Ten zaplanowano na godzinę 15:45. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna z udziałem 50 zakwalifikowanych zawodników. W przeciwieństwie do konkursu pań, który będzie transmitowany tylko w HBO Max, zawody mężczyzn będzie można obejrzeć także w TVN i Eurosport 1.

PŚ w Klingenthal

Sobota, 13.12.2025

  • 10:30 Kwalifikacje kobiet
  • 11:45 Konkurs indywidualny kobiet
  • 14:45 Seria próbna mężczyzn
  • 15:45 Konkurs indywidualny mężczyzn
