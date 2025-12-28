W niedzielę 28.12.2025 rozpoczyna się 74. Turniej Czterech Skoczni, a polscy kibice liczą na 18-letniego debiutanta Kacpra Tomasiaka.

Tomasiak prezentuje najlepszą formę wśród Polaków, a Kamil Stoch po raz ostatni wystąpi w imprezie, którą trzykrotnie wygrywał.

Sprawdź, o której godzinie odbędą się dzisiejsze kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie i kto ma największe szanse na zwycięstwo w Turnieju!

Rusza Turniej Czterech Skoczni! Polacy odnosili w nich wielkie sukcesy. Kamil Stoch wygrał austriacko-niemiecki TCS trzy razy (2016/17, 2017/18) i 2020/21), a po jednym triumfie zaliczyli Adam Małysz (2000/01) i Dawid Kubacki (2019/20). Teraz największe szanse na dobry wynik ma młody Kacper Tomasiak, który prezentuje najlepszą oraz najrówniejszą formę ze wszystkich biało-czerwonych. Tylko w jednym konkursie nie awansował do drugiej serii. Dwukrotnie zajął piąte miejsce - w Wiśle oraz Engelbergu, ostatnim dotychczas konkursie. Są to najlepsze osiągnięcia Polaków w tym sezonie PŚ.

Płakać się chce, co stało się z Kamilem Stochem. I to przed Turniejem Czterech Skoczni!

Kacper Tomasiak zgromadził już 202 pkt, co daje mu 13. lokatę w klasyfikacji generalnej PŚ. Już pierwszym polskim juniorem, który w XXI wieku może pochwalić się takim dorobkiem w jednym sezonie. Osiągnął to już po miesiącu rywalizacji. Do tej pory najlepszy pod tym względem był Kamil Stoch, który w sezonie 2006/2007 zgromadził 168 punktów. Miał wówczas niespełna 20 lat. W tym sezonie trzykrotny mistrz olimpijski i dwukrotny triumfator klasyfikacji generalnej PŚ żegna się z profesjonalnym sportem i jego 20. występ w TCS będzie jego ostatnim. Z 39 wygranych w konkursach PŚ siedem odniósł w trakcie tej imprezy.

Polski skoczek wreszcie na podium! Sukces Dawida Kubackiego w Engelbergu!

Zwycięzcą poprzedniej edycji TCS był Daniel Tschofenig. Broniący nie tylko Złotego Orła, ale i Kryształowej Kuli w pierwszej części sezonu nie należy do ścisłej czołówki, choć jest ósmy w klasyfikacji generalnej i, obok Stefana Krafta, jest najlepszy z Austriaków. Głównych faworytów tradycyjnie rozgrywanych na przełomie roku zawodów jest dwóch - Domen Prevc i Ryoyu Kobayashi.

O której godzinie skoki dzisiaj, w niedzielę 28 grudnia 2025

Na niedzielę 28 grudnia 2025 zaplanowano kwalifikacje do poniedziałkowego konkursu PŚ w Obertsdorfie. Początek kwalifikacji o godzinie 16.30. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

12.30 - seria próbna

14.00 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

12.00 - seria próbna

13.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa